被推下軌、遭暴打、被刀捅…曼哈頓地鐵攻擊頻發

一男子在時報廣場地鐵站內被刀砍傷。(取自推特)

曼哈頓多個地鐵樞紐近日發生攻擊案件，受害者或在站台被刀捅傷、或被推入地鐵鐵軌、更有兩名少女在車廂內連續被多名身著綠色連體衣的女子暴打；這再次引發了通勤者們的擔憂，晚7時後寧可打車也不願再踏入地鐵系統半步。

第一起案件發生在2日凌晨的時報廣場 站，兩名19歲的女子與一群穿著綠色緊身衣的女子發生了爭執；警方表示，但隨後事態逐漸失控，受害者被推圍毆，然後手機 、信用卡、錢包和個人物品被搶。

兩名19歲女子，遭一群穿著綠色緊身衣的女子暴打、搶劫。(取自推特)

推特上關於此案的視頻被網友瘋傳，只見兩個白人女子被多名綠衣人拖拽在地毆打；另一段視頻顯示，列車停在地鐵站 的站台上時，襲擊者多次上下火車；他們又持續攻擊了幾分鐘，直到其他乘客試圖阻止他們再回到車上；一群人才離開現場。

市警7日公布其中四人身分，分別是三名26歲、一名34歲的非洲裔女性，其中一人更有15起前科紀錄。

第二起案件發生在3日晚9時30分的14街聯合廣場站，一名25歲的地產公司員工，在下班回家時遭36歲的遊民安德森(Clarence Anderson)推入6號線鐵軌，全身多處受傷，在好心人的幫助下獲救，所幸當時沒有列車駛過。

安德森於4日在哥倫布圓環(Columbus Circle)的另一起攻擊案中被捕，他目前被指控襲擊他人；警方紀錄顯示，他有近40起犯罪紀錄，其中偷盜、搶劫和入室盜竊均囊括在內；警方認為其有情緒障礙，如今在醫院進行精神鑑定。

最近一起案件則發生在4日晚11時許，一名31歲的男子在時報廣場地鐵站內被刀砍傷，該案件同樣被在現場的網友用手機拍攝，視頻中近十名警員在地上搶救傷者，而他身旁零星散落有一條長長的血痕。

連續多起在地鐵系統內發生的攻擊案，再次引發通勤客擔憂，表示物價飛漲的同時，犯罪率也在高漲，不知某一天出門便成為了受害者，不能指責乘客不願意乘車，「因為晚7時後的地鐵站太可怕了」。