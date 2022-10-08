我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒揭烏軍的Starlink在反推俄軍時中斷 馬斯克回應了

影／俄亥俄州高中足球賽爆槍響 全場逃命 至少3人中槍

被推下軌、遭暴打、被刀捅…曼哈頓地鐵攻擊頻發

記者張晨／紐約報導
一男子在時報廣場地鐵站內被刀砍傷。(取自推特)
一男子在時報廣場地鐵站內被刀砍傷。(取自推特)

曼哈頓多個地鐵樞紐近日發生攻擊案件，受害者或在站台被刀捅傷、或被推入地鐵鐵軌、更有兩名少女在車廂內連續被多名身著綠色連體衣的女子暴打；這再次引發了通勤者們的擔憂，晚7時後寧可打車也不願再踏入地鐵系統半步。

第一起案件發生在2日凌晨的時報廣場站，兩名19歲的女子與一群穿著綠色緊身衣的女子發生了爭執；警方表示，但隨後事態逐漸失控，受害者被推圍毆，然後手機、信用卡、錢包和個人物品被搶。

兩名19歲女子，遭一群穿著綠色緊身衣的女子暴打、搶劫。(取自推特)
兩名19歲女子，遭一群穿著綠色緊身衣的女子暴打、搶劫。(取自推特)

推特上關於此案的視頻被網友瘋傳，只見兩個白人女子被多名綠衣人拖拽在地毆打；另一段視頻顯示，列車停在地鐵站的站台上時，襲擊者多次上下火車；他們又持續攻擊了幾分鐘，直到其他乘客試圖阻止他們再回到車上；一群人才離開現場。

市警7日公布其中四人身分，分別是三名26歲、一名34歲的非洲裔女性，其中一人更有15起前科紀錄。

第二起案件發生在3日晚9時30分的14街聯合廣場站，一名25歲的地產公司員工，在下班回家時遭36歲的遊民安德森(Clarence Anderson)推入6號線鐵軌，全身多處受傷，在好心人的幫助下獲救，所幸當時沒有列車駛過。

安德森於4日在哥倫布圓環(Columbus Circle)的另一起攻擊案中被捕，他目前被指控襲擊他人；警方紀錄顯示，他有近40起犯罪紀錄，其中偷盜、搶劫和入室盜竊均囊括在內；警方認為其有情緒障礙，如今在醫院進行精神鑑定。

最近一起案件則發生在4日晚11時許，一名31歲的男子在時報廣場地鐵站內被刀砍傷，該案件同樣被在現場的網友用手機拍攝，視頻中近十名警員在地上搶救傷者，而他身旁零星散落有一條長長的血痕。

連續多起在地鐵系統內發生的攻擊案，再次引發通勤客擔憂，表示物價飛漲的同時，犯罪率也在高漲，不知某一天出門便成為了受害者，不能指責乘客不願意乘車，「因為晚7時後的地鐵站太可怕了」。

地鐵站 手機 時報廣場

上一則

「霍楚屢拒會面」 紐約華裔教育人士挺李修頓

下一則

109分局轄區過大 議員促增警局

延伸閱讀

聯邦法官暫停紐約地鐵、時報廣場等處禁槍令

聯邦法官暫停紐約地鐵、時報廣場等處禁槍令
加州乾旱破百年紀錄 若未出現風暴「將迎最乾冬季」

加州乾旱破百年紀錄 若未出現風暴「將迎最乾冬季」
被控危害魚類 聖他克拉拉谷水資源局「陷兩難」

被控危害魚類 聖他克拉拉谷水資源局「陷兩難」
持續無雨 加州乾燥破百年紀錄

持續無雨 加州乾燥破百年紀錄
英第2季GDP上修 成長0.2%

英第2季GDP上修 成長0.2%

熱門新聞

嫌犯將其推倒後強吻並觸摸私處。(市警提供)

華女遭尾隨進屋 被壓強吻摸全身

2022-10-02 02:28
法拉盛緬街市中心緬街交40路的一棟商業樓宇，9月30日晚爆發火災，火勢迅速蔓延，發展成二級大火。(讀者提供)

紐約法拉盛緬街凌晨爆二級大火 中藥材、水果盡燒毀

2022-10-01 11:58
紐約州新冠疫情再起，九個地區被列高風險區，CDC建議民眾戴口罩。(記者張晨／攝影)

紐約州疫情再起 9郡列高風險 CDC建議恢復戴口罩

2022-10-02 06:23
位於皇后區秋園丘的合作公寓爆模式入室盜竊，三戶受害人均為亞裔。(記者牟蘭╱攝影)

專挑亞裔「10分鐘內開門」 皇后區秋園丘爆模式竊案

2022-10-02 06:25
齊索普洛涉嫌捅死羅素-埃林，被警方逮捕後，移送法辦。(市警提供)

紐約仇亞精神病男 皇后區街口20多刀捅死急救員

2022-09-30 16:04
布碌崙市中心紐約大學校舍外4日早晨發生槍擊案。(Citizen截圖)

紐大校外驚傳槍擊 保安急傳簡訊籲學生「跑、躲、戰鬥」

2022-10-04 15:20

超人氣

更多 >
馬斯克：台灣衝突無可避免 建議變成「特別行政區」

馬斯克：台灣衝突無可避免 建議變成「特別行政區」
已致2死6傷 拉斯維加斯賭場外多人遭刺

已致2死6傷 拉斯維加斯賭場外多人遭刺
這7項好市多超值商品 長年高踞熱銷排行榜

這7項好市多超值商品 長年高踞熱銷排行榜
拜登政府祭出口管制 路透：將使中方晶片製造倒退數年

拜登政府祭出口管制 路透：將使中方晶片製造倒退數年
丹麥4王孫頭銜被拔傳出驚人幕後 女王么子被爆愛上嫂嫂

丹麥4王孫頭銜被拔傳出驚人幕後 女王么子被爆愛上嫂嫂