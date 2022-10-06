班森賀華人聚居區81歲老婦被垃圾車撞倒受傷

垃圾車在班森賀撞倒老婦人後留在現場。(讀者提供)

布碌崙 (布魯克林)班森賀華人聚居區一名老婦人6日上午被垃圾車撞倒受傷。據目擊者稱，這起交通事故的責任應該在垃圾車。

6日上午大約8時30分，班森賀15大道交85街處，一輛市清潔局(Department of Sanitation)的垃圾車在85街上從西往東行駛，然後左轉進入15大道，撞倒從西往東橫越15大道的一名81歲老婦人。

垃圾車撞人後立即停下來，留在現場。警察 和救護人員趕到後，發現老人腿部受傷流血，但神志清楚。這名老婦人隨即被送往日落公園 的紐約大學朗格尼醫院布碌崙分院。老人傷勢穩定，預計會康復。

據家住85街出事路口的張老太太說，她早上起來後在家門口活動，看到出事垃圾車在街道對面收拾垃圾袋，然後開車左轉進15大道，沒想到就撞上人。張老太太說她知道垃圾車撞了人，但沒看清當時紅綠燈的情況。

另一位居民王先生說，他覺得無論如何都是垃圾車的責任。首先垃圾車是前輪撞上了老婦人，其次，垃圾車和行人同向，如果是綠燈，垃圾車左轉就應該禮讓行人；如果是紅燈，垃圾車不應該左轉，更不應該撞人。王先生說，事故發生後，警察局和清潔局的車都來了，兩個部門的人都進行了實地勘察。因為事故設置的路障直到中午才清除，街道才恢復通行。

就在不到一年前，清潔局的一輛垃圾車在距離這次事故不到一哩的地方，在戴克高地73街交11大道處，將一名女子撞成重傷。