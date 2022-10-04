日落公園搶案連兩起 男子反抗被刺

該名男子涉嫌在街上搶劫，並用刀子刺傷對方。(市警提供)

布碌崙 (布魯克林)日落公園 近日發生兩起搶劫案，兩名受害者分別在店內和街上遭人攻擊，其中一人腹部被刺傷，傷勢無大礙；市警72分局發布消息，呼籲知情民眾提供線索。

根據警方紀錄，9月11日凌晨3時45分，一名42歲男子途經56街479號的店門前時，遭一男子搶劫，對方扯下其金項鍊；拉扯過程中，劫匪持刀刺去，沿56街向南逃逸，傷者送醫，傷勢穩定。

警方指，嫌犯身高5呎11吋、體重190磅、淺膚色、光頭，犯案時曾說西班牙語。

該名男子涉嫌打傷美甲店員工並行搶。(市警提供)

另一案發生於9月22日傍晚6時許，在52街412號的美甲店內，一男子闖入向39歲的女員工喊「給我錢」，還朝她的臉上揍了幾拳，接著搶受害者的項鍊和耳環，及100元現金。據警員調查，劫匪在犯案後15分鐘，曾出現在4大道6013號的Deli小吃店。劫匪膚色較淺、身材高大，頭髮幾乎全白。

警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。