紐約皇后區地鐵站 乘客遭投不明物體 臉部受傷
皇后區地鐵站近日又發生一起無端攻擊事件，一名50歲的男乘客在地鐵內被陌生男子投擲不明物體，後又遭尾隨並被毆打臉部，市警29日公布嫌犯作案視頻，呼籲知情民眾提供線索。
根據市警局，28日(周三)下午3時左右，一名50歲男子在北行的R線列車上，遭一名陌生男子投擲不明物體。男乘客在皇后區傑克森大道(Jackson Ave.)及皇后大道(Queens Blvd.)地鐵站下車後，嫌犯繼續尾隨男乘客至地鐵站的進出口，用拳頭多次襲擊他的臉，並用寫著「地板未乾」的一塊標誌牌打擊這位男乘客，造成其面部與嘴唇輕微割傷和腫脹。嫌犯隨後逃走，受害者被送往艾姆赫斯特醫院(NYC Health & Hospitals/Elmhurst)接受治療，目前情況穩定。
警方表示，截至29日，嫌犯仍在逃，根據公布的作案圖片，嫌犯中等膚色，年齡約50多歲，身高5呎10吋，中等身材，最後一次出現時身穿綠松石色T恤、淺色牛仔褲和黑色運動鞋，警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。
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