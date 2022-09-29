紐約皇后區地鐵站 乘客遭投不明物體 臉部受傷

嫌犯照片。（市警局提供）

皇后區地鐵站 近日又發生一起無端攻擊事件，一名50歲的男乘客在地鐵內被陌生男子投擲不明物體，後又遭尾隨並被毆打臉部，市警29日公布嫌犯作案視頻，呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局，28日(周三)下午3時左右，一名50歲男子在北行的R線列車上，遭一名陌生男子投擲不明物體。男乘客在皇后區傑克森大道(Jackson Ave.)及皇后大道(Queens Blvd.)地鐵站下車後，嫌犯繼續尾隨男乘客至地鐵站的進出口，用拳頭多次襲擊他的臉，並用寫著「地板未乾」的一塊標誌牌打擊這位男乘客，造成其面部與嘴唇輕微割傷和腫脹。嫌犯隨後逃走，受害者被送往艾姆赫斯特醫院(NYC Health & Hospitals/Elmhurst)接受治療，目前情況穩定。