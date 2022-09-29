我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／丹麥節能新方式：暖氣調低 給員工發毯子

獨／亞裔男清晨陳屍紐約華埠孫逸仙中學後小巷 多處刀傷

紐約皇后區地鐵站 乘客遭投不明物體 臉部受傷

記者鄭怡嫣／紐約即時報導
嫌犯照片。（市警局提供）
嫌犯照片。（市警局提供）

皇后區地鐵站近日又發生一起無端攻擊事件，一名50歲的男乘客在地鐵內被陌生男子投擲不明物體，後又遭尾隨並被毆打臉部，市警29日公布嫌犯作案視頻，呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局，28日(周三)下午3時左右，一名50歲男子在北行的R線列車上，遭一名陌生男子投擲不明物體。男乘客在皇后區傑克森大道(Jackson Ave.)及皇后大道(Queens Blvd.)地鐵站下車後，嫌犯繼續尾隨男乘客至地鐵站的進出口，用拳頭多次襲擊他的臉，並用寫著「地板未乾」的一塊標誌牌打擊這位男乘客，造成其面部與嘴唇輕微割傷和腫脹。嫌犯隨後逃走，受害者被送往艾姆赫斯特醫院(NYC Health & Hospitals/Elmhurst)接受治療，目前情況穩定。

警方表示，截至29日，嫌犯仍在逃，根據公布的作案圖片，嫌犯中等膚色，年齡約50多歲，身高5呎10吋，中等身材，最後一次出現時身穿綠松石色T恤、淺色牛仔褲和黑色運動鞋，警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

嫌犯照片。（市警局提供）
嫌犯照片。（市警局提供）

地鐵站 皇后區 手機

上一則

獨／亞裔男清晨陳屍紐約華埠孫逸仙中學後小巷 多處刀傷

延伸閱讀

獨／亞裔男清晨陳屍紐約華埠孫逸仙中學後小巷 多處刀傷

獨／亞裔男清晨陳屍紐約華埠孫逸仙中學後小巷 多處刀傷
涉初選詐欺？趙靖桉：一切合法

涉初選詐欺？趙靖桉：一切合法
紐約華僑學校 舉辦祭孔大典

紐約華僑學校 舉辦祭孔大典
韓裔男曼哈頓中城咖啡廳被罵「恐懼同性戀」又遭掌摑

韓裔男曼哈頓中城咖啡廳被罵「恐懼同性戀」又遭掌摑
效法曼哈頓高線公園 紐約皇后區將出現QueensWay

效法曼哈頓高線公園 紐約皇后區將出現QueensWay

熱門新聞

雞蛋受禽流感影響，下周恐持續漲價。(記者牟蘭／攝影)

1把蔥2元、1打蛋4元 紐約華人吃不消

2022-09-28 02:29
曼哈頓四處可見遊民，有家長為此想搬家或送孩子去看心理醫生。圖為華埠擺也街的遊民。(記者張心╱攝影)

遊民吸毒者日增 嚇到孩子 華人想搬離紐約市

2022-09-25 05:51
下東城外賣郎肉搏偷車賊被捅數刀，嫌犯逾80次被捕紀錄。(取自谷歌地圖)

紐約外賣郎肉搏偷車賊被捅數刀 嫌犯逾80次被捕紀錄

2022-09-27 16:29
市府將為無證客建立難民營式的臨時帳篷，為無證客提供基本照護。（市府提供）

紐約設難民帳篷安置無證客 兩黨籲進入緊急狀態

2022-09-23 04:56
紐約市曼哈頓養老院爆發退伍軍人症，五人死亡。（美聯社）

紐約市曼哈頓養老院爆發退伍軍人症 已5死

2022-09-23 14:38
被告埃斯科攻擊亞裔長者百餘次認仇恨攻擊罪，判囚17年半。(取自cbs視頻截圖)

紐約上州毆打亞裔長者逾百次 非裔男認罪判17年半

2022-09-28 11:07

超人氣

更多 >
1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚

1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚
房貸利率作祟 只隔一年 40萬房價新屋主多繳6600元

房貸利率作祟 只隔一年 40萬房價新屋主多繳6600元
北加奧克蘭校園大規模槍擊 6人中彈

北加奧克蘭校園大規模槍擊 6人中彈
美飛中機票大降價 10月比9月便宜一半

美飛中機票大降價 10月比9月便宜一半
英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光

英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光