法拉盛華女涉非法按摩 長島水療中心被捕

歐菁因涉嫌無證按摩，被當地警方逮捕；圖為涉案的按摩院。(取自News12視頻)

長島 蘇福克郡(Suffolk County)警方近日嚴打當地非法的足療店與按摩中心，日前調查一家位於塞爾登( Selden)足療店，一名華女 因無證按摩E類重罪被捕，警員開出出庭傳票後，被告日後將在當地的法院過堂。

根據蘇福克郡警方的消息，探員因收到布魯克黑文鎮(Brookhaven)中郡路(Middle Country)附近商家與民眾的投訴，於26日下午3時前往當地一家692A水療中心(692 A Spa)調查，發現一名華裔婦女涉嫌無證按摩，隨即將她逮捕。

警方表示，這名被捕女子為報住在皇后區法拉盛 40歲的歐菁(Jing Ou,，姓名皆音譯)，她以涉嫌無證按摩的E類重罪移送法辦，日後將在中艾斯利普(Central Islip)第一地區法院(First District Court)過堂；布魯克黑文消防局還因樓宇違反安全隱患，開出20張罰單，強制要求這家水療中心關閉。

為響應州府廢除「禁止以賣淫為目的在街頭遊蕩」法，長島蘇福克郡與納蘇郡(Nassau County)檢方撤銷多起涉嫌賣春或相關指控，但律師指出，目前法院只通過「賣淫無罪化」處理，並非合法賣淫，若有民眾涉無證按摩，警方會依法逮補並移送法辦。