我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中資撤離美地產達236億 除關係惡化還有「這原因」

中共黨史專家看20大：習近平連任權勢將縮水

百萬蘋果禮卡詐騙 史島5華人認罪

記者胡聲橋／紐約報導
五名史島華裔被控參與百萬元禮卡欺詐。(路透)
五名史島華裔被控參與百萬元禮卡欺詐。(路透)

五名史泰登島華裔被指控參與一項價值百萬元的禮卡詐欺案。根據與檢察官達成的認罪協議，每名被告須賠償6萬元，其中兩人將被判六個月監禁。

五名被告近日在史泰登島聖喬治區(St. George)的州法院承認持有贓物的三級刑事罪，以結束此案。五人分別是40歲的陳汝超(Ruchao Chen，姓名皆音譯，以下同)、37歲的陳恩平(En Ping Chen)、36歲的陳立明(Li Ming Chen)、37歲的陳立宇(Li Yu Chen)，以及38歲的姜秀蘭(Xiulan Jiang)。

史島地區檢察官麥克馬洪(Michael E. McMahon)去年10月宣布逮捕這些被告時說，詐騙案發生於2021年7月至9月之間。被告利用之前從美國運通卡持有人竊取的信息，獲得合法的蘋果禮卡。該團夥隨後使用這些卡在史泰登島購物中心的蘋果商店購物。

麥克馬洪說，在對與被告有關聯的三處房屋進行搜查後，共查獲11萬8000元現金、超過78萬7000元未使用的蘋果禮卡，另外還查獲180張各類禮卡。麥克馬洪說，還找到65件未開封的蘋果產品。檢方感謝蘋果公司和美國運通的合作，也鼓勵受害者積極報案。

根據認罪協議，陳如超和陳恩平將被判六個月刑期、五年緩刑，6萬元賠償金。其餘三名被告將被判處五年緩刑，必須分別支付6萬元的賠償金。

蘋果 史泰登島 檢察官

上一則

准低分畢業 紐約州校委會挨轟

下一則

州長選情升溫 柏德基背書李修頓

延伸閱讀

前南加大社會工作學院長對前洛縣政委員賄賂案認罪

前南加大社會工作學院長對前洛縣政委員賄賂案認罪
任澤平：iPhone 14可能是蘋果帝國盛極而衰的標誌

任澤平：iPhone 14可能是蘋果帝國盛極而衰的標誌
iPhone 14是6年來最容易維修機款 只要拆2顆螺絲...

iPhone 14是6年來最容易維修機款 只要拆2顆螺絲...
蘋果力推高階手機 策略奏效

蘋果力推高階手機 策略奏效
蘋果iPhone 14系列新機開賣 東京仍有人排隊購買

蘋果iPhone 14系列新機開賣 東京仍有人排隊購買

熱門新聞

22歲男子吳傑瑞(左)承認殺害自己65歲的母親陳寶拉(中)。（取自陳寶拉臉書）

紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑

2022-09-16 12:40
華人住家滿目瘡痍。(記者鄭怡嫣/攝影)

曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國

2022-09-13 13:35
林亨利與郭海倫等華人房東代表，日前在皇后區民事法庭前示威抗議。(臧東慧提供)

房客欠租拒搬隨地屎尿 紐約華裔房東陳情

2022-09-16 07:35
警方通緝涉殺陳芳的亞裔男子。(市警提供)

華女紐約法拉盛被刺亡 亞裔嫌犯照曝光

2022-09-14 22:33
黃敏儀(右三)與柯立人(右四)水災發生後，立即走訪Peck大道附近，慰問19戶地下室淹水的災民。(黃敏儀辦公室提供)

才花數萬元裝修一年後又被淹 黃敏儀走訪協助

2022-09-13 16:06
九歲華童在布碌崙羊頭灣路口被撞，不幸身亡。(記者胡聲橋／攝影)

放學等外婆 羊頭灣9歲華童遭撞亡 「離家只有半哩」

2022-09-19 02:29

超人氣

更多 >
王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議

王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議
問「軍」能有幾多愁？穿不穿軍服的爭議 哈利說話了

問「軍」能有幾多愁？穿不穿軍服的爭議 哈利說話了
智庫CSIS：中國2027年前對台動武？專家多不認同

智庫CSIS：中國2027年前對台動武？專家多不認同
服喪期間備受冷落 哈利備好這招撒手鐧準備反擊

服喪期間備受冷落 哈利備好這招撒手鐧準備反擊
駭客再曝Jennie全裸泡澡照 BLACKPINK經紀公司仍沉默

駭客再曝Jennie全裸泡澡照 BLACKPINK經紀公司仍沉默