百萬蘋果禮卡詐騙 史島5華人認罪

五名史島華裔被控參與百萬元禮卡欺詐。(路透)

五名史泰登島 華裔被指控參與一項價值百萬元的禮卡詐欺案。根據與檢察官 達成的認罪協議，每名被告須賠償6萬元，其中兩人將被判六個月監禁。

五名被告近日在史泰登島聖喬治區(St. George)的州法院承認持有贓物的三級刑事罪，以結束此案。五人分別是40歲的陳汝超(Ruchao Chen，姓名皆音譯，以下同)、37歲的陳恩平(En Ping Chen)、36歲的陳立明(Li Ming Chen)、37歲的陳立宇(Li Yu Chen)，以及38歲的姜秀蘭(Xiulan Jiang)。

史島地區檢察官麥克馬洪(Michael E. McMahon)去年10月宣布逮捕這些被告時說，詐騙案發生於2021年7月至9月之間。被告利用之前從美國運通卡持有人竊取的信息，獲得合法的蘋果 禮卡。該團夥隨後使用這些卡在史泰登島購物中心的蘋果商店購物。

麥克馬洪說，在對與被告有關聯的三處房屋進行搜查後，共查獲11萬8000元現金、超過78萬7000元未使用的蘋果禮卡，另外還查獲180張各類禮卡。麥克馬洪說，還找到65件未開封的蘋果產品。檢方感謝蘋果公司和美國運通的合作，也鼓勵受害者積極報案。

根據認罪協議，陳如超和陳恩平將被判六個月刑期、五年緩刑，6萬元賠償金。其餘三名被告將被判處五年緩刑，必須分別支付6萬元的賠償金。