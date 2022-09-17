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華埠消防車遭畫「納粹十字」仇恨犯罪小組調查

記者張晨／紐約即時報導
華埠消防便衣車遭畫「納粹十字」，仇恨犯罪小組調查。(市警提供)
華埠消防便衣車遭畫「納粹十字」，仇恨犯罪小組調查。(市警提供)

曼哈頓華埠市警五分局轄區近日有一輛便衣消防車遭人塗鴉——一非洲裔男子在車身畫上了形似「納粹十字」的標誌；市警仇恨犯罪小組(NYPD's Hate Crimes Task Force)已介入調查，17日公布嫌犯體貌特徵，徵集線索。

警方表示，案件發生在8月26日凌晨1時20分左右，一輛車身並沒有標記的市消防局車輛停在喜士打街(Hester St.)交企李士提街(Chrystie St.)附近；一身分不明的非洲裔男子在後駕駛側門塗上了納粹標誌。

這輛車被損毀時停在布魯姆大街上距離FDNY’s Engine55消防站僅兩個街區，市警稱，車上沒有其他可亮明身分的標識，目前還不清楚嫌犯是否知道這輛車屬於消防局。

在警方17日公布的案發地監控中，該男子身穿白色T恤、下身黑色褲子，亮色運動鞋及粉色帽子。

目前此案已交由市警仇恨犯罪小組調查，警方呼籲民眾，若看到與圖中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

納粹 手機 仇恨犯罪

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