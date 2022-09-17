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涉長島無證按摩與賣春 2華女被捕控罪

記者牟蘭／紐約報導
兩名華女被捕的Merrick路3597號的足療店的街道。(取自谷歌地圖)
兩名華女被捕的Merrick路3597號的足療店的街道。(取自谷歌地圖)

長島納蘇郡(Nassau County)警方近日嚴打當地非法的足療店與按摩中心，日前調查一家位於西福德(Seaford)足療店，一名華女因無證按摩E類重罪與賣春被捕，另一人因無證按摩E類重罪被捕，兩人的下次上庭時間為10月6日。

根據納蘇郡風化與毒品探員小組(Vice and Narcotics)15日晚消息，探員因收到西福德Merrick路附近商家與民眾的投訴，指位於Merrick路3597號的一家足療店涉嫌非法按摩與賣春，當日上午10時30分對此店突擊調查，發現兩名華裔婦女涉嫌賣春與無證按摩，隨即將兩人逮捕。

警方表示，兩名被捕女子為報住在皇后區法拉盛37歲的趙麗娟(Lijuan Zhao，姓名皆音譯)，與雷哥公園39歲的高小靜(Xiaojing Gao)，其中趙麗娟涉無證按摩與賣春被捕，高小靜涉無證按摩被捕，警方向兩人開出庭傳票(DOT)，定於10月6日在第一地區法院(First District Court)過堂。

為響應州府廢除「禁止以賣淫為目的在街頭遊蕩」法，長島蘇福克郡(Suffolk County)與納蘇郡檢方已撤銷多起涉及賣春或相關指控，但律師指出，目前法院只通過「賣淫無罪化」處理，並非合法賣淫，若有民眾涉案，警方會依法逮補並移送法辦。

長島 華女 法拉盛

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