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法拉盛紋身店 遭入室盜竊逾2萬元財物

記者牟蘭／紐約報導
男子進入法拉盛華人的紋身店盜竊，偷走價值2萬多元的工具，遭警方通緝。(市警提供)
男子進入法拉盛華人的紋身店盜竊，偷走價值2萬多元的工具，遭警方通緝。(市警提供)

位於皇后區法拉盛市中心羅斯福大道的一家紋身店，上月被一名陌生男子營業前入室盜竊，偷走逾2萬元紋身器具後，逃之夭夭；紐約市警16日公布這名涉案嫌犯的照片以及作案視頻，呼籲知情者提供線索，最高可獲2500元的懸賞獎勵。

影音來源：市警提供

警方消息指，一名陌生男子於8月14日上午7時13分，用不明器具強行打開位於法拉盛羅斯福大道一家紋身店的大門，入內盜竊；警方指，嫌犯的作案經過被店內的監控錄像拍下，指他進入屋內後，四處翻找，偷走了價值2萬1729元的紋身器具，向不明方向逃逸。

根據警方公布的通緝照片，這名涉案男子的皮膚較黑，體型偏瘦，年齡約在30歲到40歲左右，作案時身穿棕色長袖毛衣、藍色褲子、白色運動鞋、藍白相間的毛線帽和白色口罩

警方呼籲，民眾若看到與影片中特徵類似的人，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

根據市警數據，華社罪案率的上升，遠超全市平均值，其中治安最差的為法拉盛109分局，8月除謀殺和強姦外，所有罪案種類都在上升，整體增加114%，警局日前組建特別小組，下周起嚴打當地的各類罪案，改善當地的治安。

法拉盛 紐約市 口罩

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