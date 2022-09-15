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慫恿女兒球場打華女 南加媽被判賠9000元、寫道歉信

紐約客談／層出不窮 身分盜竊何時了

紐約客談

最近幾個月，布碌崙(布魯克林)8大道發生多起糧食券被盜用案件，被盜金額從數十元到數千元不等。據了解，光是周一，日落公園就有至少五人的糧食券被盜，而且有人反映，他們是在8大道的商店使用糧食券後被盜用，以前在法拉盛和華埠使用糧食券，都沒有發生被盜用的事情。

這只是華社層出不窮的身分盜竊案件的冰山一角。現在，絕大多數有手機的紐約華人，估計都收到過莫名其妙的問候短信，這就是詐騙的開始。還有人打電話或發電子郵件，告知你親人病重或朋友有困需要幫助，或者以欠稅、犯罪等問題脅迫，這些套路，無一例外都是為了騙取錢財。而且，後面那些套路已經比較陳舊，更新的方法是直接偷郵件，從郵件中盜取身分信息，或者直接盜取匯票支票，經過一番改頭換面，領取現金。就盜刷糧食券來說，有人認為盜賊在商店付款的刷卡機動手腳，詐騙的技術含量愈來愈高，難以防範。

或許有人認為，這些都是老套，沒人會再相信， 但騙徒打100通電話，如果有一人中招，那就是巨大的成功。現在緊要的問題不是重複告訴99個人如何避免受騙上當，而是提醒那一位尚毫無防範的人。可能是老人，也可能是涉世不深的青少年。這就要看警方，社區組織，以及社會工作者的工作是否深入細緻。

在防止身分盜竊上談社會風氣的改善，似乎有遠水不解近渴的嫌疑，不過，銀行的提款機和商店的刷卡機，不被安裝盜竊裝置，郵局投寄的信件不被盜竊，這總應該算是合理而現實的要求，是有關部門可以立即著手的事。

（紐約客談，每周二至周六見報）

糧食券 8大道 詐騙

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