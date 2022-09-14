淹死3子女？ 家人：母患雙重憂鬱症

康尼島三名兒童懷疑被親生母親淹死，七歲男童扎卡里(左一)生前所在的少年足球隊海邊舉行悼念活動。(NBC截圖)

警方懷疑康尼島30歲女子默迪(Erin Merdy)淹死自己三個孩子，七歲男童扎卡里(Zachary Merdy)，四歲女童麗莉亞娜(Lillyana Stephen)和三個月大的女嬰奧利弗(Oliver Bondarev)。默迪的男友告訴警察 ，她除了可能患有產後憂鬱症 ，還患過狂躁憂鬱症(bipolar schizophrenia)。默迪正在醫院接受治療和評估，警方也正在試圖釐清原委。七歲的扎卡里生前參加的少年足球 隊13日在海邊為他舉行悼念活動。

默迪12日被送往紐約大學朗格尼醫院布碌崙(布魯克林)分院進行精神評估，13日仍留在醫院。她尚未被控罪。警察正試圖確定她的精神狀況，尤其是產後憂鬱症，如何導致悲劇的發生。

消息人士稱，11日午夜剛過，監控錄像拍到默迪帶著三個孩子在海王星大道住處附近散步，12時50分左右走進海灘邊的木板棧道。大約45分鐘後，監控錄像再次拍到默迪，但這次沒有三個孩子。這時，默迪的姐姐報警，說擔心默迪會傷害孩子。

淩晨3時剛過，默迪的男友，女嬰奧利弗的父親也打了911，擔心默迪的行為，說她看起來很茫然。警察不久後找到默迪，當時她與男友和姐姐在一起，默迪赤著腳，全身濕透，穿著浴袍，神志不清，無法回答問題。警察在4時40分左右找到了三名孩子，已經溺水身亡，警方仍在尋找證據，確定他們的死因。

七歲男童生前所在的少年足球隊在教練的帶領下，13日上午集體到康尼島海邊悼念，孩子們回憶與他一起踢球的美好時光，並放飛了十幾個氣球，有的氣球還寫著他的球衣號碼。當氣球飄向天空時，孩子們高喊：「扎卡里，我們愛你！」