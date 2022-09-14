我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暖心聲明 安妮公主：榮幸與母親共度她生命最後24小時

每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高

行車糾紛變全武行 華男與非裔男雙雙被捕

記者鄭怡嫣／紐約報導
漢米爾頓指車子遭對方破壞。(錄像截圖)
漢米爾頓指車子遭對方破壞。(錄像截圖)

一名華人車主日前在皇后區法拉盛與一非洲裔混血西語裔(Black Hispanic)的車主產生衝突，被拳打臉部倒地，二人之後雙雙被捕，目前，該名華人男子仍在醫院戴手銬接受治療，恐有腦震盪。

(影音：讀者提供)

根據轄管法拉盛的市警109分局，12日下午3時45分左右，警方接到報案稱法拉盛Avery大道近Saull街發生攻擊案，到場後52歲的華人男子王新(Xin Wang，音譯)表示，當時他在單向的Saull街開車，20歲的漢密爾頓(Javell Hamilton)開車向他駛來，差點撞上自己，雙方產生口角，之後，王新向對方的車潑灑咖啡，又把杯子扔到擋風玻璃上，漢米爾頓則數次擊打他的臉部，致其受傷，王被送往紐約長老會皇后醫院(NYPQ)就醫，目前情況穩定。

漢米爾頓出拳傷人。(錄像截圖)
漢米爾頓出拳傷人。(錄像截圖)

現場一華人目擊者的視頻顯示，漢米爾頓揮拳打向王新臉部，王被打倒在地，之後漢米爾頓喊「他弄壞了我的車」(He hit my car)，然後還說了句中文「*你媽！」。

警方表示，漢米爾頓當場被逮捕，被控三級輕罪攻擊(misdemeanor assault)，王新被控破壞財物的刑事毀壞(Criminal Mischief)罪，也屬輕罪；知情人表示王新目前還在醫院的急診室接受救治，被手銬銬住，伴有腦震盪，衝突是由於車輕微刮劃引起。

華人 法拉盛 咖啡

上一則

淹死3子女？ 家人：母患雙重憂鬱症

下一則

猶太裔私校教材列管 成選舉戰場

延伸閱讀

才花數萬元裝修一年後又被淹 黃敏儀走訪協助

才花數萬元裝修一年後又被淹 黃敏儀走訪協助
曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國

曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國
治安敗壞 法拉盛青少年修習防身術

治安敗壞 法拉盛青少年修習防身術
紐約書畫交流中心 展海派名家真跡

紐約書畫交流中心 展海派名家真跡
法拉盛的紅玫瑰（四）

法拉盛的紅玫瑰（四）

熱門新聞

假意示好陪玩，男子曼哈頓中城月台強姦21歲女遊客。 (市警提供)

假意示好陪玩 男子曼哈頓中城月台強姦21歲女遊客

2022-09-09 16:12
華人住家滿目瘡痍。(記者鄭怡嫣/攝影)

曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國

2022-09-13 13:35
紐約州州長霍楚。(路透社)

紐約小兒麻痺病毒蔓延 州長宣布進入緊急狀態

2022-09-10 07:07
來自委內瑞拉的無證移民9月2日從德州艾爾帕索乘搭巴士，前來紐約尋求政治庇護。(路透)

紐約無證客優先許可工作？合法排期移民喊不公

2022-09-11 07:30
紐約州取消公共運輸等場合的口罩令。(美聯社)

紐約州解除地鐵、公車口罩令…快打Omicron補強針

2022-09-07 12:39
黃敏儀(右三)與柯立人(右四)水災發生後，立即走訪Peck大道附近，慰問19戶地下室淹水的災民。(黃敏儀辦公室提供)

才花數萬元裝修一年後又被淹 黃敏儀走訪協助

2022-09-13 16:06

超人氣

更多 >
數字驚人…未開電源電器「吃掉」家庭電費近四分之一

數字驚人…未開電源電器「吃掉」家庭電費近四分之一
不給同機也不讓同桌 為何王室防哈利像防賊？

不給同機也不讓同桌 為何王室防哈利像防賊？
英女王國葬 這三個國家不得派代表參加

英女王國葬 這三個國家不得派代表參加
富二代、男星都掰掰 33歲「賭王千金」低調嫁消防員

富二代、男星都掰掰 33歲「賭王千金」低調嫁消防員
曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國

曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國