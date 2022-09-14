行車糾紛變全武行 華男與非裔男雙雙被捕

漢米爾頓指車子遭對方破壞。(錄像截圖)

一名華人 車主日前在皇后區法拉盛 與一非洲裔混血西語裔(Black Hispanic)的車主產生衝突，被拳打臉部倒地，二人之後雙雙被捕，目前，該名華人男子仍在醫院戴手銬接受治療，恐有腦震盪。

(影音：讀者提供)

根據轄管法拉盛的市警109分局，12日下午3時45分左右，警方接到報案稱法拉盛Avery大道近Saull街發生攻擊案，到場後52歲的華人男子王新(Xin Wang，音譯)表示，當時他在單向的Saull街開車，20歲的漢密爾頓(Javell Hamilton)開車向他駛來，差點撞上自己，雙方產生口角，之後，王新向對方的車潑灑咖啡 ，又把杯子扔到擋風玻璃上，漢米爾頓則數次擊打他的臉部，致其受傷，王被送往紐約長老會皇后醫院(NYPQ)就醫，目前情況穩定。

漢米爾頓出拳傷人。(錄像截圖)

現場一華人目擊者的視頻顯示，漢米爾頓揮拳打向王新臉部，王被打倒在地，之後漢米爾頓喊「他弄壞了我的車」(He hit my car)，然後還說了句中文「*你媽！」。

警方表示，漢米爾頓當場被逮捕，被控三級輕罪攻擊(misdemeanor assault)，王新被控破壞財物的刑事毀壞(Criminal Mischief)罪，也屬輕罪；知情人表示王新目前還在醫院的急診室接受救治，被手銬銬住，伴有腦震盪，衝突是由於車輕微刮劃引起。