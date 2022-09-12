紐約布碌崙有精神病史的母親被懷疑淹死自己的三個孩子

康尼島海邊三名兒童溺水身亡，警方懷疑母親殺死了自己的孩子。(CBS截圖)

布碌崙 (布魯克林)一名有精神病史的母親被懷疑在康尼島 淹死自己的三個孩子。12日凌晨大約4時40分，警察 在康尼島海灘發現一名三半個月大的女嬰，一名四歲女童和一名七歲男童在水邊失去知覺。這三名兒童馬上被送往醫院急救，後因搶救無效死亡。目前，警方正在詢問這些兒童的母親。據說，這位母親已經向自己的親戚承認殺死了自己的孩子。

大約凌晨1時40分，警方接到一名女子的911電話，說她擔心自己的妹妹可能會傷害自己的三個孩子。警方趕到妹妹及其三個孩子居住位於海王星大道(Neptune Avenue)一棟公寓樓。孩子們的父親說，母親和孩子們都在海邊棧道，他也擔心母親會做出什麼事情。

之後警察在海邊棧道、海灘和周圍的街道上搜尋了大約90分鐘，這時另一個911電話將警察引向布萊頓海灘(Brighton Beach)棧道，靠近海灘第六街(Beach 6th Street)的地方，他們在那裡找到了孩子30歲的母親，但孩子不知所蹤。這位母親被發現時渾身濕透，不知是淋過雨還是下過水。她光著腳，神情沮喪，沒有與警察交流。當時這位母親的身邊還有其他家庭成員。這位母親對警察的陳述最終使他們相信她與溺水事件有關。

此時警察加強了搜尋工作，空中巡邏和港口警察也加入了搜救。大約4時40分，警方在康尼島西35街海灘邊，距離母親兩英里的海邊找到了三個失去知覺的孩子。警察立即對他們採取了急救，包括進行心肺復甦術，之後被緊急送往康尼島醫院，後因搶救無效死亡。