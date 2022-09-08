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「臉書直播殺人」釀4死3傷 田州19歲槍手遭警拘留

從不識英文字母到成為公民 金山72歲華裔圓美國夢

被問來自哪 華裔外賣郎遭非裔男暴打

記者顏潔恩／紐約報導
途中男子涉嫌攻擊華裔外賣郎，被警方通緝。(市警提供)
途中男子涉嫌攻擊華裔外賣郎，被警方通緝。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)轄管海洋丘(Ocean Hill)的市警73分局7日發布消息，一名華裔外賣郎日前在工作時遇陌生人靠近，被對方質問來自哪裡後，二話不說就被暴打一頓，臉部受傷；警方呼籲居民留意，知情者可提供線索。

警方指，案件發生於7月15日下午5時15分左右，在位於太平洋街(Pacific Street)2336號公寓建築前，當時36歲的華裔外賣郎正坐在電動摩托車上，停靠在路旁；一名非洲裔男子突然朝他走近，並問道「你來自哪裡？」，接著直接動手打人，朝其臉部揮拳多次。

歹徒沿著Mother Gaston Boulevard向南逃逸，警方接報抵達現場展開調查，受害者的臉部受傷，但拒絕就醫。

警方表示，嫌犯是一名深膚色的成年男子，犯案時全身呈白色裝扮，若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

手機 華裔 布碌崙

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