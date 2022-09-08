「華人搶飯碗」 傷人男嫌控仇恨犯罪

科斯洛佩茲涉嫌仇恨攻擊亞裔男子，近日落網。(市警提供)

41歲的皇后區 居民科斯洛佩茲(Rudy Coslopez)，今年7月涉嫌在皇后區阿斯托利亞(Astoria)街頭，以「華人是人渣」等言論侮辱一名22歲的亞裔 男子，並攻擊對方頭部，傷者的牙齒被撞斷，歹徒日前被捕，以仇恨犯罪 級別的三級攻擊等罪移送法辦，過堂後，沒有交付保釋金被暫時釋放。

法院消息顯示，科斯洛佩茲於7月12日晚9時左右，涉嫌在34大道與史坦威街(Steinway St.)附近，攻擊一名22歲的亞裔男子；警方指，他以「亞裔害我找不到工作」、「華人都是人渣」(You Chinese are scum)與「華裔、日裔與韓裔都是廢物，Fxx你」等仇亞言論，侮辱受害人。

科斯洛佩茲隨後用他的頭撞擊受害人的頭，導致對方的牙齒被撞斷，朝不明方向逃竄；警方指，這起案件發生數小時前，一名亞裔女性在曼哈頓雀兒喜(Chelsea)遭陌生男子的攻擊；警方稱，這名男子先用腳踢受害人，隨後大喊要對方「滾出美國」，尚不確定兩起案件是否有關連。

經過近三個月的調查，警方於6日在科斯洛佩茲位於艾姆赫斯特的住處逮人，警方紀錄顯示，他報住的地址離案發地不到兩哩；科斯洛佩茲6日過堂，被控仇恨犯罪級別的三級攻擊，與仇恨犯罪級別的二級騷擾，法官允許交保，下次上庭時間為10月25日。

根據紐約市警紀錄，至截稿前，全市今年有427名仇恨犯罪受害者，較去年同期的359人，增加18.9%，上個月共有七名亞裔仇恨犯罪受害者，其中五人遭攻擊，較去年同期，增加40%。因許多人未報警求助，受害人數被低估。