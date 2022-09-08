4華男法拉盛搶民宅 3落網1在逃

法拉盛一處民宅7日遭入室搶劫，警方逮捕三名涉案華裔男子。(記者牟蘭／攝影)

四名華裔男子涉嫌於7日凌晨，持假槍與刀械於法拉盛 博生大道(Parsons Blvd.)一民宅搶劫，拿走四部手機 與大量香菸等財物，其中一嫌在前門被警方當場逮捕，兩人在後院落網，還有一嫌在逃，警方呼籲知情者提供線索。

市警109分局於7日凌晨3時48分左右收到報案，指在博生大道與卡米亞大道(Kalmia Avenue)附近發生入室搶劫；因該處今年5月也曾發生入室搶案，警員立即出動，迅速包圍現場。

警方指，案發時共有五名受害人，包括三名華人 男性、一名華人女性與一名日本女性，三名華男進入後，強行拿走四名受害人的手機、香菸與900多元的現金，企圖逃逸，其中一人持假槍在前門被捕，另兩人在後院落網。

根據警方消息，三名被捕的華人男子為22歲的范麥克(Michael Fan，姓名皆音譯)、22歲的王思好(Sihao Wang)與20歲的史東明(DongMing Shi)，三人被以搶劫、盜竊、重竊、恐嚇、非法持武、非法持有盜竊品與刑事入侵的罪名以及一項騷擾違規移送法辦。

法院紀錄顯示，范麥克在今年7月曾因涉嫌非法持有盜竊的信用卡與1000元以上的財物被捕控罪，王思好因涉嫌在今年6月以非法蓄意銷售並持有超過4000毫克的K他命被捕控罪，史東明涉嫌在今年6月非法持有超過六盎司的管制藥品被控A類重罪，三人均在擔保下被釋放，候審期間再度犯案。

案發民宅外設鐵門，至少有四層，7日無人回應，附近鄰居均對當天的搶案不知情；一名居住在當地超過十年的楊女士指，這棟樓宇在今年5月底曾發生搶案，據了解有三名嫌犯，搶走8000多元的財物，對於此次再發生搶案，感到擔憂不已，「治安愈來愈差」。

消息人士指，該住宅疑似為按摩場所，內設有多個床位，警方曾在地上看到有保險套散落，至截稿前，警方尚未證實這一消息。

警方提醒，涉及此案的第四名男嫌仍然在逃，呼籲知情者撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，或登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，也可發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。