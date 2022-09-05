我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大刺殺案10死15傷：惡徒逃亡中 引發和平北國的恐懼

美「迷因股」讓20歲大學生賺進1.1億 財務長為何墜亡？

華人業者：工會策動 恐致勞工荒

記者牟蘭／紐約報導
華裔美甲業者批評民代新提案是由工會推動，沒有真實了解業者與員工的聲音。(本報檔案照)
華裔美甲業者批評民代新提案是由工會推動，沒有真實了解業者與員工的聲音。(本報檔案照)

州眾議會為美甲業提新案，要求由美甲工、雇主與民代等成立新委員會，建立最低工資與健保等各項勞工標準；對此，華裔業者指，美甲師日薪最高達逾300元，遠超最低標準，員工想少繳稅，瞞報收入，若此案通過，薪酬與工時成硬性指標，恐讓疫後的「勞工荒」雪上加霜。

美東華人美甲協會會長余健指，若此案通過，恐對美甲業帶來負面影響；他說，美甲工的薪水分為固定薪水與小費，多數華人美甲店的員工固定時薪已達到15元，旺季再加小費，日薪可超過300元，淡季的日薪也有200元左右，遠高於最低時薪。

美甲業者狄鍾琪表示，美甲工雖早達到最低時薪，但部分員工為少報稅，瞞報部分收入，導致公開文件顯示，行業薪酬偏低；他指，疫情爆發後，因失業救濟金等福利發放，各行業已出現「勞工荒」，若薪酬與工時在美甲業成硬性指標，恐讓店家更難雇用員工，「員工也不願意」。

對於健保，狄鍾琪說，他早前提出為員工購買醫保，遭到對方拒絕；他指，按照雇員的報稅紀錄，員工可通過州府購買便宜且包含診療項目多的醫保，遠好過雇主的醫保，批評民代未了解實情。

狄鍾琪表示，2015年州府要求整頓美甲業，30%的商家已結業，疫情趨緩後，美甲業最需解決「勞工荒」，他呼籲民代聽取各方意見，制定合理的提案，惠及整個行業。

余健指，一名美甲工平均每月醫保約500元，業者的利潤已逐年縮減，難再負擔支出；他說，近年民代提出部分美甲提案存在爭議，年前業者才抵制由第三方評估美甲業者是否能拿到經營執照，今年又提新案，批評工會背後推動，提案沒有代表所有美甲師的聲音，「我們也是小商家」。

勞工 醫保 疫情

上一則

法拉盛華商會慶中秋 感謝華文媒體

下一則

上海人在紐約群 鵝王獻唱

延伸閱讀

加州面臨極端高溫周 州府發安全警告

加州面臨極端高溫周 州府發安全警告
護理工抗議三天 工會仍拒回應

護理工抗議三天 工會仍拒回應
時薪22元 加州257提案不宜

時薪22元 加州257提案不宜
後疫情時代 外帶小費縮水

後疫情時代 外帶小費縮水
新州歌舞會 與 新州郵局工會聯歡

新州歌舞會 與 新州郵局工會聯歡

熱門新聞

8大道老闆抓賊反遭起訴，輔警處理糾紛被拘留。(讀者提供)

布碌崙中餐廳抓賊 華裔輔警、店主反被拘

2022-08-29 08:01

「四分鐘得手」 紐約華人聚居地 催化轉換器竊案頻發

2022-09-03 12:27
赫希(右)出庭，拒絕認罪。(法院Pool Photo/Richard Harbus攝影)

涉槍殺外賣郎嚴志文 赫希6頁遺書曝光

2022-08-30 00:02
案發後，受害華女的屍體被運出公寓。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛華女疑遭亞裔刺斃 蒙面男曾換裝出入

2022-08-29 11:08
前共和黨籍州長柏德基警告，無證移民大規模從南部邊境入境，恐導致類似九一一事件的恐怖攻擊再次發生。(美聯社)

前紐約州長警告：非法移民大量湧入 恐重演911

2022-08-30 07:38
受害業者拍到下騷擾華男的面貌特徵。(受害者提供)

深夜騷擾8大道商家 華男打砸搶

2022-09-04 02:30

超人氣

更多 >
女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂

女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂
台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒

台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒
「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容

「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容
馬英九泳渡日月潭 被攙扶上岸 自嘲「人老了要承認」

馬英九泳渡日月潭 被攙扶上岸 自嘲「人老了要承認」
中國為何連續7個月減持美債？

中國為何連續7個月減持美債？