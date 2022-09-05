華人業者：工會策動 恐致勞工荒

華裔美甲業者批評民代新提案是由工會推動，沒有真實了解業者與員工的聲音。(本報檔案照)

州眾議會為美甲業提新案，要求由美甲工、雇主與民代等成立新委員會，建立最低工資與健保等各項勞工 標準；對此，華裔業者指，美甲師日薪最高達逾300元，遠超最低標準，員工想少繳稅，瞞報收入，若此案通過，薪酬與工時成硬性指標，恐讓疫後的「勞工荒」雪上加霜。

美東華人美甲協會會長余健指，若此案通過，恐對美甲業帶來負面影響；他說，美甲工的薪水分為固定薪水與小費，多數華人美甲店的員工固定時薪已達到15元，旺季再加小費，日薪可超過300元，淡季的日薪也有200元左右，遠高於最低時薪。

美甲業者狄鍾琪表示，美甲工雖早達到最低時薪，但部分員工為少報稅，瞞報部分收入，導致公開文件顯示，行業薪酬偏低；他指，疫情 爆發後，因失業救濟金等福利發放，各行業已出現「勞工荒」，若薪酬與工時在美甲業成硬性指標，恐讓店家更難雇用員工，「員工也不願意」。

對於健保，狄鍾琪說，他早前提出為員工購買醫保 ，遭到對方拒絕；他指，按照雇員的報稅紀錄，員工可通過州府購買便宜且包含診療項目多的醫保，遠好過雇主的醫保，批評民代未了解實情。

狄鍾琪表示，2015年州府要求整頓美甲業，30%的商家已結業，疫情趨緩後，美甲業最需解決「勞工荒」，他呼籲民代聽取各方意見，制定合理的提案，惠及整個行業。

余健指，一名美甲工平均每月醫保約500元，業者的利潤已逐年縮減，難再負擔支出；他說，近年民代提出部分美甲提案存在爭議，年前業者才抵制由第三方評估美甲業者是否能拿到經營執照，今年又提新案，批評工會背後推動，提案沒有代表所有美甲師的聲音，「我們也是小商家」。