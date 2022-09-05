我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大刺殺案10死15傷：惡徒逃亡中 引發和平北國的恐懼

美「迷因股」讓20歲大學生賺進1.1億 財務長為何墜亡？

美甲工推設立委員會 健全職場標準

編譯中心／綜合報導

紐約州的美甲業正推動業界的健康與勞動標準，業界及維權人士倡議成立新的委員會，期望聚集各階層的力量，建立更健全的薪資與勞工標準。

州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)和州眾議員布朗森(Harry Bronson)近期提出「美甲沙龍最低標準委員會法案」(Nail Salon Minimum Standards Council Act)，希望成立由員工、雇主、政府官員組成的美甲業委員會，建立工作條件的標準，如工時、最低工資、健康保險、通風系統與移民美甲工的語言學習，並由獨立的專家設計公平的最低定價。該委員會雖然只在紐約州內推動，倡議人士也希望能藉此促進全國業界改善標準。

美甲店的工作條件是許多人長期關心的議題。專家指出，由於美甲業的條件與資源差異甚大，因此行業問題也相當複雜，雖然今年在紐約提出的議案有助於建立行業標準，但提案尚未付諸表決。隨著疫情過去，許多美甲工與組織者表示問題很緊迫。

紐約是全美美甲工最密集的州，其中73%由亞裔組成，88%在外國出生；許多人進入此行業的的原因是門檻低。然而工作辛苦，並非都能得到公平的對待，有些店家遵循最低時薪規定，卻抽走小費，有些甚至不遵守15元的最低時薪規定。

美甲工今年曾在紐約州議會大廈外示威，對議員施壓。康乃爾大學月前發表一份報告指，無薪加班仍然是美甲業持續存在的問題，但店家不同的支薪體系導致最低時薪規定難以執行；報告也指出，將員工錯誤分類為獨立承包人導致薪資不平等，因為獨立承包人不受最低時薪與其他勞工法保護。

最低時薪 紐約州 勞工

上一則

順安堂清肺散幫助改善長新冠症狀

下一則

法拉盛華商會慶中秋 感謝華文媒體

延伸閱讀

時薪22元 加州257提案不宜

時薪22元 加州257提案不宜
紐約州控槍新法上路 聯邦法庭放行 但法官仍認法案違憲

紐約州控槍新法上路 聯邦法庭放行 但法官仍認法案違憲
加州連鎖速食業 明年時薪22元

加州連鎖速食業 明年時薪22元
州議會通過257案 速食業2023年時薪或22元

州議會通過257案 速食業2023年時薪或22元
西雅圖租2房公寓 時薪至少要39元

西雅圖租2房公寓 時薪至少要39元

熱門新聞

8大道老闆抓賊反遭起訴，輔警處理糾紛被拘留。(讀者提供)

布碌崙中餐廳抓賊 華裔輔警、店主反被拘

2022-08-29 08:01

「四分鐘得手」 紐約華人聚居地 催化轉換器竊案頻發

2022-09-03 12:27
赫希(右)出庭，拒絕認罪。(法院Pool Photo/Richard Harbus攝影)

涉槍殺外賣郎嚴志文 赫希6頁遺書曝光

2022-08-30 00:02
案發後，受害華女的屍體被運出公寓。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛華女疑遭亞裔刺斃 蒙面男曾換裝出入

2022-08-29 11:08
前共和黨籍州長柏德基警告，無證移民大規模從南部邊境入境，恐導致類似九一一事件的恐怖攻擊再次發生。(美聯社)

前紐約州長警告：非法移民大量湧入 恐重演911

2022-08-30 07:38
受害業者拍到下騷擾華男的面貌特徵。(受害者提供)

深夜騷擾8大道商家 華男打砸搶

2022-09-04 02:30

超人氣

更多 >
女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂

女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂
台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒

台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒
「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容

「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容
馬英九泳渡日月潭 被攙扶上岸 自嘲「人老了要承認」

馬英九泳渡日月潭 被攙扶上岸 自嘲「人老了要承認」
中國為何連續7個月減持美債？

中國為何連續7個月減持美債？