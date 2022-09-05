美甲工推設立委員會 健全職場標準

紐約州 的美甲業正推動業界的健康與勞動標準，業界及維權人士倡議成立新的委員會，期望聚集各階層的力量，建立更健全的薪資與勞工 標準。

州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)和州眾議員布朗森(Harry Bronson)近期提出「美甲沙龍最低標準委員會法案」(Nail Salon Minimum Standards Council Act)，希望成立由員工、雇主、政府官員組成的美甲業委員會，建立工作條件的標準，如工時、最低工資、健康保險、通風系統與移民美甲工的語言學習，並由獨立的專家設計公平的最低定價。該委員會雖然只在紐約州內推動，倡議人士也希望能藉此促進全國業界改善標準。

美甲店的工作條件是許多人長期關心的議題。專家指出，由於美甲業的條件與資源差異甚大，因此行業問題也相當複雜，雖然今年在紐約提出的議案有助於建立行業標準，但提案尚未付諸表決。隨著疫情過去，許多美甲工與組織者表示問題很緊迫。

紐約是全美美甲工最密集的州，其中73%由亞裔組成，88%在外國出生；許多人進入此行業的的原因是門檻低。然而工作辛苦，並非都能得到公平的對待，有些店家遵循最低時薪 規定，卻抽走小費，有些甚至不遵守15元的最低時薪規定。

美甲工今年曾在紐約州議會大廈外示威，對議員施壓。康乃爾大學月前發表一份報告指，無薪加班仍然是美甲業持續存在的問題，但店家不同的支薪體系導致最低時薪規定難以執行；報告也指出，將員工錯誤分類為獨立承包人導致薪資不平等，因為獨立承包人不受最低時薪與其他勞工法保護。