市大研究：工運活絡 入會人數處低位

最新研究顯示，雖然今年以來全美和紐約市新的工會運動風起雲湧，但工會代表的人數變化不大。(美聯社)

勞工 節到來，最新研究顯示，雖然今年以來全美和紐約市 新的工會運動風起雲湧，但工會代表的人數卻變化不大，全市只有兩成工人參加工會，仍處在歷史低位。

根據市大勞工和城市研究學院(CUNY School of Labor and Urban Studies)日前發布的年度報告，今年第二季，全美範圍內的新工會選舉次數達到685次，比前一季猛增49%，更是2020年第二季的近三倍，當時主要因為疫情導致工會選舉基本停滯；不過，今年的工會運動次數基本與2016年持平，更比2016年以前要少。

但報告發現，雖然各種工會運動在媒體和公眾同情的加持下很容易吸引關注，如亞馬遜工會在史泰登島的運動就大獲成功，但加入工會的人數在過去一年半以來基本維持低位；數據顯示，從2021年1月到2022年6月，新入工會的工人僅占全市工人總數的不到1%；不過，在全美範圍內，紐約市仍然是新入工會的人數最多的城市，排在之後的是西雅圖和波士頓。

該報告的作者之一、市大勞工研究學者米爾克曼(Ruth Milkman)表示，除了史泰登島亞馬遜工會一例，其他投票 決定成立工會的企業中，其實只有少量工人參加；例如，星巴克在全美有38萬3000名員工，只有4362人投票決定成立工會，不到員工總數的1%。

總體而言，全美和紐約市參加工會的人數仍處在歷史低位，紐約市只有21.4%的人參加工會，全美則只有10.2%。不過，報告也發現，工人投票以成功成立工會為結果的工會運動次數，在所有工會運動次數中的占比有所提高；今年第二季，有超過一半的工會投票最終成功成立工會，比率高於過去數十年的水平；米爾克曼表示，從歷史上看，工會運動往往是波浪式發展，成功的工會運動通常能擴散，增加其他工會運動成功的可能性。

但米爾克曼表示，投票勝利只是一個開始，前路依然艱險，因為有大約一半的新的勞資談判無法形成合同，最後導致工會解體，「投票成立工會能否形成持久的勞資談判協議？在大多數情況下，雇主都會極力避免這種情況發生。」