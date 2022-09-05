我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大刺殺案10死15傷：惡徒逃亡中 引發和平北國的恐懼

美「迷因股」讓20歲大學生賺進1.1億 財務長為何墜亡？

市大研究：工運活絡 入會人數處低位

記者和釗宇／紐約報導
最新研究顯示，雖然今年以來全美和紐約市新的工會運動風起雲湧，但工會代表的人數變化不大。(美聯社)
最新研究顯示，雖然今年以來全美和紐約市新的工會運動風起雲湧，但工會代表的人數變化不大。(美聯社)

勞工節到來，最新研究顯示，雖然今年以來全美和紐約市新的工會運動風起雲湧，但工會代表的人數卻變化不大，全市只有兩成工人參加工會，仍處在歷史低位。

根據市大勞工和城市研究學院(CUNY School of Labor and Urban Studies)日前發布的年度報告，今年第二季，全美範圍內的新工會選舉次數達到685次，比前一季猛增49%，更是2020年第二季的近三倍，當時主要因為疫情導致工會選舉基本停滯；不過，今年的工會運動次數基本與2016年持平，更比2016年以前要少。

但報告發現，雖然各種工會運動在媒體和公眾同情的加持下很容易吸引關注，如亞馬遜工會在史泰登島的運動就大獲成功，但加入工會的人數在過去一年半以來基本維持低位；數據顯示，從2021年1月到2022年6月，新入工會的工人僅占全市工人總數的不到1%；不過，在全美範圍內，紐約市仍然是新入工會的人數最多的城市，排在之後的是西雅圖和波士頓。

該報告的作者之一、市大勞工研究學者米爾克曼(Ruth Milkman)表示，除了史泰登島亞馬遜工會一例，其他投票決定成立工會的企業中，其實只有少量工人參加；例如，星巴克在全美有38萬3000名員工，只有4362人投票決定成立工會，不到員工總數的1%。

總體而言，全美和紐約市參加工會的人數仍處在歷史低位，紐約市只有21.4%的人參加工會，全美則只有10.2%。不過，報告也發現，工人投票以成功成立工會為結果的工會運動次數，在所有工會運動次數中的占比有所提高；今年第二季，有超過一半的工會投票最終成功成立工會，比率高於過去數十年的水平；米爾克曼表示，從歷史上看，工會運動往往是波浪式發展，成功的工會運動通常能擴散，增加其他工會運動成功的可能性。

但米爾克曼表示，投票勝利只是一個開始，前路依然艱險，因為有大約一半的新的勞資談判無法形成合同，最後導致工會解體，「投票成立工會能否形成持久的勞資談判協議？在大多數情況下，雇主都會極力避免這種情況發生。」

投票 紐約市 勞工

上一則

順安堂清肺散幫助改善長新冠症狀

下一則

法拉盛華商會慶中秋 感謝華文媒體

延伸閱讀

魔戒前傳「力量之戒」開紅盤 破亞馬遜串流首播紀錄

魔戒前傳「力量之戒」開紅盤 破亞馬遜串流首播紀錄
護理工抗議三天 工會仍拒回應

護理工抗議三天 工會仍拒回應
英國通膨飆高 引爆罷工潮

英國通膨飆高 引爆罷工潮
新州歌舞會 與 新州郵局工會聯歡

新州歌舞會 與 新州郵局工會聯歡
欠60億賠3000萬 護理工示威討真相

欠60億賠3000萬 護理工示威討真相

熱門新聞

8大道老闆抓賊反遭起訴，輔警處理糾紛被拘留。(讀者提供)

布碌崙中餐廳抓賊 華裔輔警、店主反被拘

2022-08-29 08:01

「四分鐘得手」 紐約華人聚居地 催化轉換器竊案頻發

2022-09-03 12:27
赫希(右)出庭，拒絕認罪。(法院Pool Photo/Richard Harbus攝影)

涉槍殺外賣郎嚴志文 赫希6頁遺書曝光

2022-08-30 00:02
案發後，受害華女的屍體被運出公寓。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛華女疑遭亞裔刺斃 蒙面男曾換裝出入

2022-08-29 11:08
前共和黨籍州長柏德基警告，無證移民大規模從南部邊境入境，恐導致類似九一一事件的恐怖攻擊再次發生。(美聯社)

前紐約州長警告：非法移民大量湧入 恐重演911

2022-08-30 07:38
受害業者拍到下騷擾華男的面貌特徵。(受害者提供)

深夜騷擾8大道商家 華男打砸搶

2022-09-04 02:30

超人氣

更多 >
女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂

女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂
台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒

台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒
「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容

「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容
馬英九泳渡日月潭 被攙扶上岸 自嘲「人老了要承認」

馬英九泳渡日月潭 被攙扶上岸 自嘲「人老了要承認」
中國為何連續7個月減持美債？

中國為何連續7個月減持美債？