我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拉攏抗中 拜登9月底辦太平洋島國峰會

美網／「沒大威就沒我」 小威廉絲含淚謝家人、球迷

紐約皇后區凌晨兩車槍戰 21歲女臉中彈

記者牟蘭／紐約報導
涉案的第一輛Acura車。(市警提供)
涉案的第一輛Acura車。(市警提供)

位於紐約市皇后區白石鎮20大道的華人聚居地附近，日前凌晨有兩車爆發槍戰，一輛車中21歲的女性臉部與左臂中槍，所幸經搶救沒有生命危險；紐約市警2日發布兩輛涉案車輛照片，呼籲知情者提供線索。

根據警方消息，市警109分局於8月29日凌晨3時22分許收到報案，20大道交白石快速高速公路附近爆發槍戰；一輛2004年產、搭載四名乘客的Acura轎車的駕駛，與另一輛北向行駛的2021年產尼桑Sentra轎車駕駛，疑似發生爭執。

涉案的第二輛尼桑車。(市警提供)
涉案的第二輛尼桑車。(市警提供)

警方指，兩輛車向同一方向行駛時，兩車乘客分別向對方開數槍，隨後各自向不明方向逃逸；Acura轎車內一名21歲的女性乘客臉部與左手臂受槍傷，送往附近醫院治療後，情況穩定；尼桑車被槍擊五次，無人受傷。

根據警方公布的通緝照片，兩輛車在18大道的一棟民宅前槍戰，被監控錄像拍下，第一輛涉事車輛為黑色的Acura轎車，第二輛涉事車輛為帶條紋的尼桑轎車。

警方呼籲，民眾若看到與影片中特徵類似的車輛，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

紐約市 8大道 皇后區

上一則

布碌崙雌雄雙盜 劫走亞裔外賣郎電動摩托車

下一則

教育局買空氣清淨器 品質惹議

延伸閱讀

勞工節長周末將至 出遊人數預計三年來最多

勞工節長周末將至 出遊人數預計三年來最多
紐約皇后區華人聚居地凌晨爆槍戰 21歲女臉中彈

紐約皇后區華人聚居地凌晨爆槍戰 21歲女臉中彈
「錢去哪了？」 艾妲災區華裔民代：紐約市府援助不力

「錢去哪了？」 艾妲災區華裔民代：紐約市府援助不力
艾妲颶風周年 亞當斯推防洪計畫

艾妲颶風周年 亞當斯推防洪計畫
法拉盛華女住宅被闖 2賊已連犯7起

法拉盛華女住宅被闖 2賊已連犯7起

熱門新聞

8大道老闆抓賊反遭起訴，輔警處理糾紛被拘留。(讀者提供)

布碌崙中餐廳抓賊 華裔輔警、店主反被拘

2022-08-29 08:01
華女的屍體被運出公寓。(記者牟蘭／攝影)

疑住所賣春 紐約法拉盛華女被刺身亡

2022-08-27 14:14
赫希(右)出庭，拒絕認罪。(法院Pool Photo/Richard Harbus攝影)

涉槍殺外賣郎嚴志文 赫希6頁遺書曝光

2022-08-30 00:02
案發後，受害華女的屍體被運出公寓。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛華女疑遭亞裔刺斃 蒙面男曾換裝出入

2022-08-29 11:08
前共和黨籍州長柏德基警告，無證移民大規模從南部邊境入境，恐導致類似九一一事件的恐怖攻擊再次發生。(美聯社)

前紐約州長警告：非法移民大量湧入 恐重演911

2022-08-30 07:38
陳芳的屍體被送往法醫處檢測死因。(記者牟蘭／攝影)

華女紐約法拉盛住所被刺亡 在美親友失聯 警鎖定嫌犯

2022-09-01 09:34

超人氣

更多 >
好市多檢查客戶結帳收據 為何每年可省下28.5億？

好市多檢查客戶結帳收據 為何每年可省下28.5億？
世說新聞╱物價高 好市多月餅被搶光 只剩這款好吃嗎？

世說新聞╱物價高 好市多月餅被搶光 只剩這款好吃嗎？
打擊太大？張庭「暴瘦憔悴」整張臉瘦黃 現身新加坡

打擊太大？張庭「暴瘦憔悴」整張臉瘦黃 現身新加坡
紐約皇后區華人聚居地凌晨爆槍戰 21歲女臉中彈

紐約皇后區華人聚居地凌晨爆槍戰 21歲女臉中彈
富婆砸錢拍片當女主 欽點小鮮肉搭檔…網笑彷彿母子戀

富婆砸錢拍片當女主 欽點小鮮肉搭檔…網笑彷彿母子戀