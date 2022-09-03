布碌崙雌雄雙盜 劫走亞裔外賣郎電動摩托車

雌雄雙盜搶走外賣郎電動摩托車。(警方提供)

布碌崙 (布魯克林)一男一女兩名盜匪近日持刀搶劫了一名亞裔 外賣郎的電動摩托車後逃離現場，市警75分局以搶劫罪(Robbery)將兩名嫌疑人通緝；警方近日公布照片，希望知曉其下落的民眾及時提供信息，協助警方將其盡早捉拿歸案。

據警方表示，該案發生於上月17日晚9時40分左右，案發地點為布碌崙喬治亞大道(Georgia Avenue)494號門前；當時，一男一女兩名不明身分者靠近一名41歲的亞裔外賣郎，對外賣郎形成前後包圍之勢，在男嫌疑人的遮擋和掩護下，女嫌疑人持刀威脅外賣郎，搶走了他的電動摩托車，隨後騎著搶來的電動摩托車逃之夭夭。外賣郎沒有在此案中受傷。

雌雄雙盜搶走外賣郎電動摩托車。(警方提供)

根據警方描述，男嫌身著NY Jets的T恤，女嫌則是全身黑色裝扮，腳穿一雙棕色的Ugg靴子。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。