布碌崙雌雄雙盜 劫走亞裔外賣郎電動摩托車
布碌崙(布魯克林)一男一女兩名盜匪近日持刀搶劫了一名亞裔外賣郎的電動摩托車後逃離現場，市警75分局以搶劫罪(Robbery)將兩名嫌疑人通緝；警方近日公布照片，希望知曉其下落的民眾及時提供信息，協助警方將其盡早捉拿歸案。
據警方表示，該案發生於上月17日晚9時40分左右，案發地點為布碌崙喬治亞大道(Georgia Avenue)494號門前；當時，一男一女兩名不明身分者靠近一名41歲的亞裔外賣郎，對外賣郎形成前後包圍之勢，在男嫌疑人的遮擋和掩護下，女嫌疑人持刀威脅外賣郎，搶走了他的電動摩托車，隨後騎著搶來的電動摩托車逃之夭夭。外賣郎沒有在此案中受傷。
根據警方描述，男嫌身著NY Jets的T恤，女嫌則是全身黑色裝扮，腳穿一雙棕色的Ugg靴子。
警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。
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