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曼哈頓華埠羅斯福公園傳槍響2嫌落網 治安差民眾憂

記者張晨／紐約報導
警方封鎖威廉斯堡大橋入口搜捕嫌犯。(讀者提供)
警方封鎖威廉斯堡大橋入口搜捕嫌犯。(讀者提供)

曼哈頓華埠羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)2日晚傳槍響，兩嫌犯開槍後騎摩托車逃離現場，市警在封鎖威廉斯堡大橋(Williamsburg Bridge)後將二人在橋上逮捕，截至發稿並無人員傷亡報告。

警方表示，案件發生在當日傍晚5時48分，在公園附近的布隆街(Broome St.)交科西街(Forsyth St.)處，兩嫌犯騎車從華埠方向行至此處，開多槍後逃逸；案發時場面混亂，過路民眾四散奔逃，但尚無傷亡報告。

嫌犯逃逸使用的紅色摩托車在橋上被發現。(讀者提供)
嫌犯逃逸使用的紅色摩托車在橋上被發現。(讀者提供)

警方稱，案發後警方在現場及周圍搜索可能的受害者，並根據報案人描述追蹤嫌犯，二人當時騎車沿布隆街向威廉斯堡大橋逃逸；而因逃逸工具太過明顯，他們在威廉斯堡大橋的人行道上棄車徒步逃逸，但仍被現場逮捕，警方則繼續在現場收集證據。

直至晚上近7時，威廉斯堡大橋的交通才逐漸恢復正常。

案發地警方在現場與目擊者做筆錄。(讀者提供)
案發地警方在現場與目擊者做筆錄。(讀者提供)

疫情以後，羅斯福公園治安每況愈下，不管是從兩個街區外李尤娜(Christina Yuna Lee，音譯)被尾隨入室殺案案，還是遊民、毒品交易每日套亂社區環境和治安，都成為了華埠及連結下東城民眾的擔憂。

大橋周圍警車待命。(讀者提供)
大橋周圍警車待命。(讀者提供)

而就在前一日，字母城(Alphabet City)才發生了一起與幫派相關的槍擊，一26歲的前科黑幫分子遭人持槍爆頭殺害，他曾因謀殺未遂入獄，去年才剛剛獲釋。

目前造成兩起衝突槍案的原因仍在進一步調查之中。

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