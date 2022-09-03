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亡夫遺書無效 大陪審團起訴赫希妻

記者牟蘭／紐約報導
多蘿西被當局以八項非法持有槍枝的罪名起訴，若罪成，將面臨15年的監禁。(法院Pool Photo／Richard Harbus攝影)
多蘿西被當局以八項非法持有槍枝的罪名起訴，若罪成，將面臨15年的監禁。(法院Pool Photo／Richard Harbus攝影)

涉嫌殺害華裔外賣郎的赫希妻子多蘿西(Dorothy Hirsch)，日前向大陪審團提交丈夫的遺書為證，望以此脫罪；經大陪審團討論，2日仍宣布以八項非法持武等罪名將其起訴，若罪成，她面臨最高達15年的監禁，尚未公布她最新過堂時間。

根據法院消息，多蘿西的丈夫赫希(Glenn Hirsch)涉嫌在4月30日當街涉殺嚴志文，經一個月調查，警方於6月1日晚逮捕赫希，同一日在多蘿西家中的衣櫃內，搜出八把非法藏匿的槍枝；多蘿西翌日自首，交付保釋金獲釋。

消息人士指，多羅西與赫希分居，但兩人關係良好，多蘿西的辯護律師貝德羅(Mark Bederow)指控檢方涉嫌通過從當事人身上「榨取」(squeezed)其丈夫的信息，批評原本的15萬元保釋金是「天文數字」；經案件的審理，法官降低她的保釋金金額到5萬元，撤銷八項非法持有上膛槍的最重指控。

赫希本月初上庭前自殺，流出一封六頁的遺書，聲稱自己沒有殺害嚴志文，承認八把槍為他所有，為妻子多蘿西脫罪；貝德羅於8月30日陪同多蘿西上庭時，提交赫希的遺書給大陪審團，希望當局撤銷指控。

助理檢察官山姆(Thomas Salmon)反對貝德羅的辯護，指赫希的遺書以匿名方式寄出，無法證實信件就是由他本人所寫，「這是一封匿名信，根本無法證實」。

經大陪審團研判，2日宣布，以八項非法持武與一項非法持有槍枝彈藥的罪名起訴多蘿西，尚未公布她最新的起訴過堂時間，若罪成，她將面臨15年的監禁；多蘿西是一名註冊護士，她的弟弟曾在庭外指，姊姊努力工作，曾參軍，沒有被捕紀錄，沒做錯任何事，只是因為丈夫，才落到目前的境地。

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)表示，檢警在被告獨自居住的公寓內發現非法槍枝，恐對社區的居民造成嚴重的威脅，承諾辦公室將繼續嚴打非法槍枝，保護社區民眾的安全。

檢察官 皇后區 華裔

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