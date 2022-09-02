不爽搭地鐵被撞 曼哈頓華埠男揮刀劃傷女子

上地鐵時遭撞到，男子不滿持刀傷人。(市警提供)

鄰近曼哈頓華埠的布碌崙 (布魯克林)大橋地鐵站 近日發生一起因爭執後持刀傷人事件，一名23歲女性在上地鐵時不小心撞到一名男子，兩人隨即發生口角衝突，該男後拿出小刀劃傷女子手指；警方1日公布男子照片，呼籲知情人士提供線索。

根據轄區市警五分局消息，上月25日中午12時41分在中央街(Center St.)與錢伯斯街(Chambers St.)西南側的布碌崙大橋地鐵站內，23歲的女性受害人和她伴侶正要搭北向的4號線地鐵，不小心撞上了一名陌生男子，雙方隨即發生口角爭執。

該事件由口角升級成肢體衝突，該名男子從腰帶拿出一把灰色的小刀揮舞，劃傷23歲女性受害人的手，逃離地鐵站；該名受害人左手食指遭到劃傷，被送往紐約下城醫院治療後出院。

上地鐵時遭撞到，男子不滿持刀傷人。(市警提供)

警方表示，該名男子為深膚色，年35歲，身高約6呎3吋、體重250磅，光頭蓄鬍。

市警呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。