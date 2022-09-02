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法拉盛華女遭刺身亡 丈夫接受警方問話

記者牟蘭／紐約報導
陳芳的屍體被送往法醫處檢測死因。(記者牟蘭／攝影)
陳芳的屍體被送往法醫處檢測死因。(記者牟蘭／攝影)

55歲的湖北籍女子陳芳(Chen Fang)，日前在住處被刺身亡，知情人士指，她三年前孤身來美打拚，沒有移民身分，「名義上」的丈夫在案發後一度失聯，同鄉已開始籌款，希望幫她完成後事，將骨灰送返故土。接近案情人士透露，其丈夫1日至警局接受問話，尚不清楚他是否與案件有關。

警方日前公布受害者的姓名時，誤顛倒姓與名，死者的女兒日前從中國聯絡美國湖北同鄉會會長張德超求助，指母親三年前獨自從湖北荊州市來美工作，沒有移民身分，突遭不測，感到無奈，向同鄉會求助。

張德超對本報記者指，死者的家人都是工薪階級，他已聯繫死者在美國的丈夫，但對方一直沒有回應，同鄉會已開始募款，幫助她完成喪葬事宜，尚未更多信息公布。

知情人士指，死者或為辦移民身分，兩年前嫁給現任丈夫，但並未成功辦理身分；她已有孫子，她遇害兩天前，才過完生日，為人和善，平易近人。

26日上午警方接獲報案，指在41路近大學點大道附近的一棟商住混合樓的五層公寓內發生命案；警方於現場發現一名躺在血泊內的華裔女性，已沒有知覺，救援人員宣布當場死亡。

警方表示，嫌犯作案後，被監控錄像拍下視頻，曾兩次換裝，警方已鎖定嫌犯，正蒐集更多證據；知情人士指，陳芳曾因賣春被捕，兇嫌疑似與她有生意的紛爭，案發當晚她在住處被刺多刀，頸部刀傷明顯，案情尚在調查中。

警方呼籲，知情者可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源保密。

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