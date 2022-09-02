法拉盛華女住宅被闖 2賊已連犯7起

兩名嫌犯照片。(市警局提供)

法拉盛 發生一起入室盜竊未遂事件，二嫌進入民宅後，發現華人女主人仍在家後逃跑，警方表示，包括此案在內，兩名嫌犯已在皇后區 連犯七起入室盜竊案，至今仍在逃，呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局，8月1日中午12時15分，兩嫌犯由前門闖入位於法拉盛135街近艾德大道(Elder Ave.)的一棟獨立屋，發現35歲的華女在家後，朝135街以南方向逃跑，無人受傷。

警方表示，包括此案在內，二嫌已在皇后區連犯七起入室盜竊案，7月16日晚8時，兩人從後門進入牙買加(Jamaica)92路交170街的民宅，未取走財物；7月25日下午近2時，兩人從主臥的窗戶內進入牙買加93大道交168街民宅，取走價值1萬5000元珠寶、4000元現金、價值5200元的名牌手袋後逃走。

警方指出，之後的幾起案件，分別發生在橡園(Oakland Gardens)、牙買加、雷哥公園、橡園周邊，二嫌分別從後窗、後門、前窗、邊窗進入，若屋內有人則迅速逃逸。一男嫌犯為深膚色、中等身材、棕色眼睛，有鬍鬚，另一男嫌為深膚色、中等身材。

市警呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。