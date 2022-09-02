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法拉盛地下賭檔被抄 3華人遭控

記者鄭怡嫣／紐約報導
三名涉嫌經營非法賭檔的華人被捕。(金山提供)
三名涉嫌經營非法賭檔的華人被捕。(金山提供)

法拉盛警方近日查獲一家由華人經營的地下賭檔，逮捕二女一男三名華人，控以非法持有賭具(Possession of Gambling Devices)、非法經營賭檔(Promoting Gambling)等罪；此前，該賭檔凌晨曾遭多名非洲裔歹徒持槍掃射，玻璃大門及窗戶破損一地。

根據轄管法拉盛的市警109分局，8月27日(周六)早晨，警方帶著搜查令，前往海特街(Haight St)近41大道一棟公寓樓一層，於11時48分左右逮捕三名涉嫌在該處經營地下賭檔的華人，三嫌分別為52歲華女于國妍(Guoyan Yu, 音譯，以下同)、19歲華女李彩依(Caiyi Li)、以及25歲華男陳寧(Ning Chen)，他們被控非法持有賭具、非法經營賭檔等罪。

三名涉嫌經營非法賭檔的華人被捕。(金山提供)
三名涉嫌經營非法賭檔的華人被捕。(金山提供)

警方表示，在開出法院傳票(desk appearance ticket)後，三嫌目前已被釋放，之後將在皇后區刑事法院接受審訊，于國妍與李彩依此前並無犯罪紀錄，為首次被抓，陳寧則因搶劫及盜竊罪曾被警方逮捕；而根據法院訊息，李彩依的下次出庭時間為9月15日。

此前，該地曾遭到非洲裔持槍掃射，內部則有包括老虎機在內的賭具。(本報檔案照)
此前，該地曾遭到非洲裔持槍掃射，內部則有包括老虎機在內的賭具。(本報檔案照)

一個多月前，這家賭檔曾在凌晨遭到多名非洲裔歹徒持槍掃射，玻璃大門及窗戶破損一地，牆面及內門也遭到破壞，當時，由於在現場發現許多賭具，警方懷疑此處為華人經營的地下賭檔，已經朝賭博糾紛方向偵辦該槍擊案，案發現場的一樓房間內，也可見寫有「本會所無擔保制度」、「3點後取存錢」的中文吿示，並有包括老虎機在內的至少六台賭博設備。附近居民表示，該街道的幾家門店此前也曾被砸碎門窗，夜間經常有陌生人進出。

華人 華女 法拉盛

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