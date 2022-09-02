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紐約客談／嫌犯審前自殺 司法是否有責任？

紐約客談

涉殺外賣郎嚴志文的嫌犯赫希(Glenn Hirsch)，本月初在上庭前飲彈自殺，這起命案以特殊方式暫告段落，嫌犯死前留下六頁遺書，堅稱無罪，怒斥皇后區檢方與指控他的中餐廳老闆，稱自己才是受害人，真相成謎，沒人為這個結果高興。

赫希的案件凸顯司法程序的漏洞，先是長城中餐廳屢次報警求助，指控他涉恐嚇與刑事毀壞，均不了了之，導致嫌犯被捕受審後，中餐廳一度緘默，生怕嫌犯報復；再到赫希被捕後，法官在審前聽證期間，允許一個涉及惡性兇殺案的嫌犯，僅以50萬元的保釋金候審釋放，社區一片譁然。

保釋金的設立旨在保證嫌犯按時上庭，法官設立50萬元的保釋金，源於檢警最初問訊被告時，對方聲稱他只有10萬元的年收入，但檢方在隨後的調查中發現，被告僅一個戶頭就有100萬元的存款，不算其他房產與股票，對方很快籌齊保釋金被釋放。

釋放期間，被控非法持有槍枝的赫希，竟能找到一把手槍，在家中自殺，讓民眾倍感恐懼，質疑司法是否只適用遵紀守法的亞裔？諸上種種，不禁讓人聯想亞裔買槍自衛自保的新聞，擔憂法律根本無法保護自己。

對於赫希的遺書，他怒斥皇后區檢察官辦公室與指控他的中餐廳老闆，甚至諷刺這些人的親友，一句不提他曾涉嫌恐嚇與勒索，以及非法持有槍枝的指控，把自己寫成一個受害者，真相也永遠石沉大海。

嫌犯確實不應由媒體與民眾主觀意願定罪，但若檢警認真對待每一起投訴，嚴格執行所有法律，這起悲劇是否不會發生？

紐約客談，每周二至周六見報）

亞裔 皇后區 紐約客談

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