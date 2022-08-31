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釋放18歲攜槍、駕贓車嫌犯 華裔法官惹議

記者張心／紐約報導
華裔法官王酌因不願對一名被控重罪的嫌犯裁決保釋金，引發檢方和警方爭議。(紐約亞裔律師協會提供)
華裔法官王酌因不願對一名被控重罪的嫌犯裁決保釋金，引發檢方和警方爭議。(紐約亞裔律師協會提供)

曼哈頓刑事法庭(Manhattan Criminal Court)華裔法官王酌(John Zhuo Wang，音譯)，因不願對一名被控重罪的18歲嫌犯裁決保釋金，選擇以監督性釋放，在檢方和警方引起爭議。

根據檢方資料，來自麻州的18歲男子吉利亞德(Jaquan Gilliard)和其表哥、24歲男子米爾頓(Harold Milton)，28日在曼哈頓西101街交哥倫布大道被捕。當時，米爾頓駕駛一輛失竊的車輛，吉利亞德坐在後排，兩人稱計畫從麻州開往南卡州；警方在後排座位下發現一把上了膛的黑色半自動槍枝，吉利亞德承認為其所有。

曼哈頓檢方發言人表示，檢方此前建議，因吉利亞德被控重罪，包括二級非法持有武器罪，且「在外州有廣泛的可疑聯繫網」，可能逃庭，要求法官裁決2萬元保釋金，但遭主審法官王酌拒絕。

王酌29日提審吉利亞德，准許9月2日開庭前，獲得監督性釋放，遭警方批評，「你真的以為他會從外州回來紐約出庭？」一名20年資歷的警員表示。

地方發言人說，米爾頓30日被單獨提審，由不同的刑事法庭法官審理，裁決3500元保釋金或7500元債券(Bond)，「仍遠低於檢方建議的2萬5000元保釋金。」

法院行政辦公室(Office of Court Administration)發言人對此回應稱，雖然法官的決定需考量許多因素，但根據紐約州法律，「保釋金的唯一目的是確保被告返回法庭」。

吉利亞德和米爾頓一案定於9月2日開庭，面臨非法持有武器罪和非法持有盜竊物品(Criminal Possession of Stolen Property)等罪名指控。

曼哈頓 麻州 紐約州

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