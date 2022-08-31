涉槍殺外賣郎嚴志文 赫希6頁遺書曝光

赫希(右)日前出庭時拒絕認罪。(法院Pool Photo/Richard Harbus攝影)

涉嫌槍殺華裔中餐館外賣郎嚴志文的51歲嫌犯赫希(Glenn Hirsch)，本月5日出庭前飲彈自盡，此前寫了六頁遺書，寄送給相關人士，他在遺書內否認所有指控，包括自己的囤物癖，因擔憂上庭後，再度被羈押候審，他選擇自殺。

赫希5日聆訊前飲彈自殺，圖為使用的手槍。(皇后區檢察官辦公室)

赫希的「這是我的死亡宣言」(This is my dying declaration)的遺書，29日列入相關案件證據，他在自殺前寄給代表律師、助理檢察官 與其他人員，在信中否認所有指控，要求檢警重新審慎調查發生於4月30日的這起槍擊 命案。

赫希5日聆訊前飲彈自殺，圖為他的遺書截圖。(皇后區檢察官辦公室)

根據遺書，赫希指自己的被捕與控罪，是標準的誣告，是警察 辦案不力、偏見、政治壓力、武斷的結果，他與嚴志文的死無關；他指責皇后區檢察官凱茲(Melinda Katz)的審查程序，支持她2019年初選對手卡班(Tiffany Caban)的犯罪司法改革，「諷刺的是，檢方以我屋內情況汙名我」。

凱茲在聲明中表示，「每一個逝去的生命都是悲劇；不過，顯而易見的是，檢方相信赫希應對嚴志文的槍殺案負刑責，但現在已不可能，我們再次對嚴志文以及他的家人表達哀悼」。

對於與長城中餐廳的紛爭，赫希稱長城老闆藉嚴志文的死亡，獲得同情，並指死者是餐廳合夥人；他強調因餐廳給錯他訂單，且多收他的費用，才要求退款，但遭對方以「已做好」為由拒絕，他不滿餐廳所指受疫情影響，無法退款的解釋，強調「沒有任何關於醬料的紛爭」。

赫希5日聆訊前飲彈自殺，他的屍體被人員抬出。(記者牟蘭／攝影)

在信中，赫希還為妻子多蘿西(Dorothy Hirsh)脫罪，指檢方起訴其妻，是相信此舉有助將他定罪，承認這些槍枝均屬於自己，妻子並不知情，因槍枝上沾有他的DNA，他可能在出庭時被加控新罪。

赫希住處用黑色垃圾袋堆滿雜物。(法院提供)

赫希自稱他關愛他人、家庭、妻子，有幽默感，享受人生，選擇自殺不是逃避，而是此案帶給他太多痛苦，「我選擇不再回到監獄，我不是逃避戰鬥的人，但此案帶來太多痛苦，這不是情緒化的決定，而是經過深思熟慮，發現問題沒有解答。」

信中表示，嚴志文槍擊案是因路怒紛爭而起，或被流彈打中，因警方原始報告指，嚴志文非槍擊目標，可能死於流彈，或與之前的行車糾紛有關被盯上。此案發生前兩周，森林小丘當地也有類似謀殺案。但檢方受兩份惡名昭彰的報紙影響，幾乎依報導內容調查此案。