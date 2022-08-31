提丈夫遺書作證 赫希妻堅稱無罪

多蘿西的律師提交赫希的遺書作為證物辯稱當事人無罪。(法院Pool Photo/Richard Harbus攝影)

赫希妻子多蘿西(Dorothy Hirsch)被控八項非法持槍，30日出庭，辯護律師貝德羅(Mark Bederow)將丈夫赫希的遺書作為證物提交，並為當事人申請DNA檢測 ，重申她無罪，下次出庭時間為9月22日。

貝德羅表示，提交的文件應轉呈給大陪審團；他在庭外指，大量文件證明當事人無罪，沒有任何證據證實她與這些槍有關，其丈夫也在信中承認，這些槍枝屬於他」。

貝德羅說，他的當事人沒有教唆丈夫犯罪，反而在赫希涉及的五起家庭紛爭中充當證人；檢方以「明顯知道」這些槍枝的所有者為由提告，但事實並非如此。

多蘿西的弟弟當日在庭上支持她：姊姊努力工作，曾參軍，沒有被捕紀錄，沒做錯任何事，只是因為丈夫，才落到目前的境地。

助理檢察官 山姆(Thomas Salmon)反對以上陳述，指赫希的遺書以匿名方式寄出，不應被承認，「這是一封匿名信，無法證明由赫希寄出」。

法官王法蘭斯(Frances Wang，音譯)表示，他不會對當天的庭審做決定，要求被告律師把證物傳給大陪審團，「我不會當做決定的人，如果你要把證物給大陪審團，請一定這麼做」。