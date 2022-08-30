華女8大道公園跑步 遭陌生人掌摑

華女8大道公園被陌生人打臉。(家人提供)

布碌崙 (布魯克林)一名華裔女子在8大道 一個華人常去的公園跑步，卻遭陌生人打臉，嫌疑人被被指為年輕亞裔 女子。

家住8大道附近的陳女士，經常帶著兩個女兒到塵碗公園(Dust Bowl Field)鍛煉身體。28日傍晚大約6時30分，母女三人在公園裡打了一會Pipo Ball，18歲的大女兒說要到外面去跑步，陳女士讓大女兒先去，自己和十歲的小女兒隨後就到。沒多久，就看到女兒面帶哭腔回到公園，說在公園邊被人打。

大女兒說，她走出公園，剛要在66街和67街之間的人行道上開始跑步，迎面走來一名陌生人，抬手就打了她一記耳光，然後揚長而去。女兒遭到突如其來的攻擊，不知所措，只記得對方是女性裝扮，看模樣是亞裔，但頭髮染了顏色，而且很年輕，大概只有20多歲。

陳女士隨後報警，但因沒有留下任何證據，估計警方目前能做的也就是登記在案。陳女士說，決定報警，因為這個公園經常有許多老人小孩活動，她這樣做也是為了讓周圍居民有所防備。

2013年，曾發生多起行人在大街上被陌生人一記重拳擊倒，當即暈倒在地的事件，當時人們稱之為「擊倒遊戲」(Knockout Game)。最近，紐約市發生幾起類似事件。20日傍晚6時，一名36歲的男子在布碌崙國王廣場購物中心(Kings Plaza Mall)，被身後突然一記重拳擊倒在地，當場昏厥。24日，一名74歲的亞裔老人在曼哈頓中城，無緣無故被一名陌生女子揮拳擊中左臉，老人跌倒在地。現在有人懷疑，是不是又有人開始玩「擊倒遊戲」了？