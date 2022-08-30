非裔男皇后區中餐館前行凶 受害人被刺命危

圖中男子涉嫌惡性攻擊案件，被警方通緝。(警方提供)

一名非洲裔男子日前在皇后區 春田花園(Springfield Gardens)的一家中餐館前，涉將一名25歲的男子刺成重傷，紐約市 警公布涉嫌重攻擊的歹徒照片，呼籲知情者提供線索，最高可得2500元的懸賞獎勵。

根據警方消息，105分局於23日晚10時45分左右收到報案，稱有一名男子與他人發生語言衝突後，在春田花園Guy R. Brewer大道附近持刀捅傷對方，警方趕到後，發現受害人躺在地上，立即將他送往牙買加醫院(Jamaica Hospital)急救，傷勢嚴重。

警方在案發現場找到一把多功能刀，疑似嫌犯的作案工具，尚不清楚兩人爭吵的原因，案件尚在調查中。

嫌犯逃離現場後，在附近便利店購買物品時，被店內的監控錄像拍下照片，根據警方公布嫌犯的照片，嫌犯體型中等，皮膚較黑，戴藍色的頭套，穿灰色的套頭衫與黑褲子，穿白色的球鞋。

警方呼籲，民眾若看到與影片中特徵類似的人，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源保密。