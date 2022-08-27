運華女從法拉盛到賓州賣淫 48歲女蛇頭認罪遞解返中 上訴被駁

許惠兩年前認性販運與共謀經營賣淫的罪名，面臨遞解出境。(華盛頓郡檢方提供)

涉嫌從皇后區法拉盛 性販運華裔女性到賓州 賣淫的許惠(Hui Xu，音譯)，兩年前認性販運與共謀經營賣淫的罪名，因羈押候審時間超過刑期，當庭釋放，但被移民 法官要求遞返中國，她一年前上訴，指自己英文不佳，不了解認罪後果，經過三名法官小組研判，日前駁回她的申請。

根據法院文件，48歲的中國籍女子許惠在賓州莫里斯維爾(Murrysville)、德爾蒙特(Delmont)與門羅維爾(Monroeville)等地經營多家按摩院；當局指，她與49歲的丈夫卡魯索(Henry Caruso，又稱Sonny)涉嫌從中國招募年輕女性，再從法拉盛運到賓州西部賣淫。

49 歲的卡魯索曾是威斯特摩蘭郡(Westmoreland County)監獄的懲教官，被指控參與許惠的賣淫網路，於檢警搜查兩人住所的同一日自殺身亡；起訴書中指，這些中國女性抵達賓州後，被兩人強迫從事性行為，居住在狹小的空間內，常從一個地區被迫轉移到另一地區，防止她們互相交談。

許惠最初以10萬元的保釋金候審，但因她在臉書上威脅一名前員工，重新遭到羈押，關在華盛頓郡(Washington County)的看守所；她與檢方於2019年底達成認罪條件，認兩項性販運與一項共謀賣淫等罪名，被判兩年的刑期。

由於許惠候審羈押時間已超過兩年，她認罪後當庭釋放，但因持有綠卡，被移民法官裁定應於去年6月14日遞解返回中國，她立即通過新的委任律師上訴；許惠在訴狀中稱，自己英文不好，不了解達成認罪協議後，可能造成的後果，前委託律師也未解答相關問題，或告知接受庭審的權益。

此外，許惠還通過代表律師表示，中國政府不接受她回國，自己沒有地方可去。

威斯特摩蘭郡法官去年拒絕她的上訴後，她以相同理由再申辯，三名法官小組維持判決，駁回申請；法官指，被告在完成刑期後才提交上訴申請，為毫無意義的(moot)，但並未裁決其前任律師是否在她的刑事案件中存在過錯。