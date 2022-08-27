我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世衛：今年百萬人染疫亡 這不叫與病毒共存

世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」

運華女從法拉盛到賓州賣淫 48歲女蛇頭認罪遞解返中 上訴被駁

記者牟蘭／紐約報導
許惠兩年前認性販運與共謀經營賣淫的罪名，面臨遞解出境。(華盛頓郡檢方提供)
許惠兩年前認性販運與共謀經營賣淫的罪名，面臨遞解出境。(華盛頓郡檢方提供)

涉嫌從皇后區法拉盛性販運華裔女性到賓州賣淫的許惠(Hui Xu，音譯)，兩年前認性販運與共謀經營賣淫的罪名，因羈押候審時間超過刑期，當庭釋放，但被移民法官要求遞返中國，她一年前上訴，指自己英文不佳，不了解認罪後果，經過三名法官小組研判，日前駁回她的申請。

根據法院文件，48歲的中國籍女子許惠在賓州莫里斯維爾(Murrysville)、德爾蒙特(Delmont)與門羅維爾(Monroeville)等地經營多家按摩院；當局指，她與49歲的丈夫卡魯索(Henry Caruso，又稱Sonny)涉嫌從中國招募年輕女性，再從法拉盛運到賓州西部賣淫。

49 歲的卡魯索曾是威斯特摩蘭郡(Westmoreland County)監獄的懲教官，被指控參與許惠的賣淫網路，於檢警搜查兩人住所的同一日自殺身亡；起訴書中指，這些中國女性抵達賓州後，被兩人強迫從事性行為，居住在狹小的空間內，常從一個地區被迫轉移到另一地區，防止她們互相交談。

許惠最初以10萬元的保釋金候審，但因她在臉書上威脅一名前員工，重新遭到羈押，關在華盛頓郡(Washington County)的看守所；她與檢方於2019年底達成認罪條件，認兩項性販運與一項共謀賣淫等罪名，被判兩年的刑期。

由於許惠候審羈押時間已超過兩年，她認罪後當庭釋放，但因持有綠卡，被移民法官裁定應於去年6月14日遞解返回中國，她立即通過新的委任律師上訴；許惠在訴狀中稱，自己英文不好，不了解達成認罪協議後，可能造成的後果，前委託律師也未解答相關問題，或告知接受庭審的權益。

此外，許惠還通過代表律師表示，中國政府不接受她回國，自己沒有地方可去。

威斯特摩蘭郡法官去年拒絕她的上訴後，她以相同理由再申辯，三名法官小組維持判決，駁回申請；法官指，被告在完成刑期後才提交上訴申請，為毫無意義的(moot)，但並未裁決其前任律師是否在她的刑事案件中存在過錯。

賓州 法拉盛 移民

上一則

小兒青少年專科李奕文醫生　提醒家長為學齡子女預約年檢

下一則

海外華文媒體報導大獎 世界日報入圍10項 歷年最多

延伸閱讀

「給你20元 向我吐口水」14歲亞裔女紐約電梯內遭性騷

「給你20元 向我吐口水」14歲亞裔女紐約電梯內遭性騷
華人缺選民教育 拜票「一定要上門，電話打3次」

華人缺選民教育 拜票「一定要上門，電話打3次」
法拉盛跳樓華女告別式 母數度淚崩

法拉盛跳樓華女告別式 母數度淚崩
鄒長銜中醫專攻痛症　手法獨特、醫術高明、親力親為

鄒長銜中醫專攻痛症　手法獨特、醫術高明、親力親為
法拉盛文藝中心 8.28慶周興立任文化大使

法拉盛文藝中心 8.28慶周興立任文化大使

熱門新聞

視頻中的餃子館是位於茂比利街的「京津有味」餃子館。(TikTok用戶@brettconti視頻截圖)

白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議

2022-08-20 13:54
店主甄振培(左)和譚艷娟在餃子館的開放廚房內。(記者張晨／攝影)

華埠20年夫妻店遭黑：中餐實惠不等同骯髒

2022-08-21 07:45
嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)

27歲女子紐約華埠堅尼路地鐵站遭性侵

2022-08-25 13:15
今年各大超市月餅種類較多，價格較去年同期約漲10%到15%。(記者牟蘭／攝影)

紐約「老牌月餅」美心、榮華假貨多 消費者注意

2022-08-23 22:13
今年各大超市月餅種類較多，價格較去年同期約漲10%到15%。(記者牟蘭／攝影)

紐約假品牌月餅充斥 消費者注意

2022-08-24 07:50
孫同學被石頭砸中腦後部。(孫同學提供)

專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級

2022-08-19 12:06

超人氣

更多 >
好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因

好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因
退而不想休 這11項工作適合年長者在家做

退而不想休 這11項工作適合年長者在家做
中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任

中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任
鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點

鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點
世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」

世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」