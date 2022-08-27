紐約客談／仇亞犯罪高漲 政府不應只亡羊補牢

雖然新冠疫情 已經慢慢過去，人們也逐漸恢復正常生活，開啟「與病毒共存」的生活型態，但在疫情期間暴增的仇恨亞裔 犯罪，卻未隨著病毒的消退而降低威脅指數，至今亞裔仍活在恐懼之中。

疫情在紐約市蔓延至今已近兩年半，在各級政府積極開放大門，推動疫後經濟復甦、吸引更多觀光客回流，不過根據市警統計數據，全市仇恨犯罪 從疫情開始以來一直居高不下，而至今發生的仇恨犯罪數量，更比2021年增加了近16%；這樣的數據，對於其他社區來說，僅是數字而已，但對於亞裔社區來說，卻是實實在在的恐懼。

疫情導致社區不少小商家關門，增加的空置店面難在一時半刻就找到新的業主願意承接，這些地方就成了遊民每晚的落腳處、社區治安的死角；在一個社區有愈多這樣的陰暗角落，想要復甦、吸引觀光客就愈有難度，而這也是目前華埠的困境。

華埠商家經常受到遊民的騷擾，不管是進入店家裡無理取鬧，或是站在店門外騷擾路人，導致店家在疫後苦苦經營之下，還得擔心哪天成為這些「不定時炸彈」的受害者，問題是商家報了警，警方也無能為力，因為將遊民趕走後，沒多久同一批人又會再回來，商家也只能自保。

為了解決仇亞犯罪，市府近日向曼哈頓地區檢察官辦公室的仇恨犯罪小組撥款史上最高的170萬元經費，用於支持外展工作以及雇用人員在起訴前研究案件，地檢白艾榮也說要成立專門處理仇恨犯罪的小組，不過與其成立小組，還不如談談如何減少犯罪，而非只是亡羊補牢。

（紐約客談，每周二至周六見報）