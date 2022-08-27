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「20元換吐口水」 14歲少女法拉盛遭性騷

記者牟蘭／紐約報導
這名男子涉嫌在法拉盛一棟樓宇電梯內性騷擾一名14歲的亞裔少女，被警方通緝。(市警提供)
這名男子涉嫌在法拉盛一棟樓宇電梯內性騷擾一名14歲的亞裔少女，被警方通緝。(市警提供)

一名14歲的亞裔少女日前在紐約法拉盛市中心光天化日下，被一名陌生男子性騷擾，這名男子先詢問她是否為模特、能否拍照等問題後，竟伸手撫摸受害人大腿內側，拍攝她的短裙，還向受害人提供20元，讓對方吐他口水；紐約市警26日公布嫌犯的照片，呼籲知情者提供線索。

影音來源：紐約市警提供

﻿根據警方消息，市警109分局於本月8日下午3時27分，接獲一起報案，一名14歲的亞裔少女指，她在法拉盛富蘭克林大道(Franklin Ave.)交友聯街(Union St.)的一棟公寓內，遭到一名陌生男子的騷擾。

受害人稱，她當天進入該棟公寓的電梯後，一名陌生男子尾隨進入，詢問她「是不是模特」以及「能不能拍照」後，立即用相機拍攝受害者短裙，過程中還用手觸摸她的大腿內側；這名男子甚至向受害人提供20元，讓她向自己吐口水，受害人立即大叫求助，逃離該棟樓。

根據警方提供的嫌犯照片，這名男子體型中等，年齡在50到60歲之間，體型偏瘦，留山羊鬍，皮膚較白，黑短髮，棕色眼睛，作案時身穿一件印有「度過美好一天」的黃色T恤，戴眼鏡與印有T-Mobile的棒球帽，穿黑球鞋與白襪子，還帶一個棕色的背包。

警方呼籲，民眾若看到與影片中特徵類似的人，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

亞裔 法拉盛 紐約市

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