74歲亞裔老嫗 中城遭非裔女毆頭倒地

八旬亞裔老嫗遭非洲裔女嫌一拳擊倒，案發地為全市反亞裔仇恨犯罪最多的中城地段。(市警提供)

曼哈頓 中城近日再發生一起攻擊亞裔 案，一名年近八旬的亞裔老婦在路上突遭一非洲裔女子重拳猛擊倒地；現該案已交由市警仇恨犯罪 小組(NYPD's Hate Crimes Task Force)處理，但是否為仇恨犯罪尚未有定論；市警26日公布案發地監控，徵詢嫌犯線索。

警方表示，案件發生在24日上午11時許，一名74歲的亞裔老婦走在路上，經過麥迪遜大道(Madison Avenue)485號前時，站在路邊的非洲裔女子突然掄起拳頭上前朝老婦的頭部打，將她毆倒在地。

隨後該名非洲裔女子沿麥迪遜大道向北逃逸，受害老婦則被送往紐約大學朗格尼醫學中心(NYU Langone Medical Center)治療，目前情況穩定。

根據市警26日發布的監控錄像顯示，案發時嫌犯正在路旁整理隨身物品，抬眼看到了正行至她旁的受害者，而攻擊僅發生在短短數秒；在步行逃離現場時，她還不屑的抬手回頭，嘴裡振振有詞。

知情人士表示，這名名叫莉塔(Lita)的受害者為亞太裔，報住皇后區；她表示，自己從未見過嫌犯，也未曾在案發時和其四目相對或表現出繞道而行之感，不知為何激怒了她。

因二人在案發時沒有任何言語交流，仇恨犯罪小組尚未確定該案的性質；但案發地曼哈頓北區警署(Midtown South Precinct)表示，南區與北區交界處的中城繁華地帶，時常出現遊民騷擾商家、顧客並偷盜，無辜遭攻擊的受害者也並非僅為亞裔。

根據紐約亞裔律師協會(AABANY)「反對仇恨亞裔犯罪工作組」(Anti-Asian Violence Task Force)發布的2022年相關報告顯示，全市仇亞犯罪發生最多的為曼哈頓南區14分局轄區，也稱南區警署(Midtown North Precinct)，包括時報廣場等人流密集的繁華地段；今年1月，華裔女子高慧民(Michelle Aylssa Go)在此遭非洲裔遊民馬秀(Simon Martial)推入鐵軌身亡；第二多則為曼哈頓華埠。

警方稱，該非洲裔女嫌最後一次被看到時，身穿白色帽衫，下身黑色短褲，白色運動鞋；警方呼籲民眾，若看到與圖或視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。