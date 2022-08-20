家庭旅館槍殺華人兇嫌認罪 判囚15年

2019年涉嫌在布碌崙華社家庭旅館，槍殺華男的兇手陳山姆，近日被判15年監禁。(本報檔案照)

多年前在布碌崙 (布魯克林)8大道一間家庭旅館 ，槍殺華男的華裔兇嫌陳山姆(Sam Chen，以下均為音譯)，日前對一項二級謀殺罪名認罪，獲法官判刑15年監禁。

布碌崙地方檢察官 辦公室日前公布信息，該命案發生於2019年6月26日早上8時16分許，現年44歲的陳山姆開著一輛Nissan轎車，載著46歲的李達(Da Li)，送到其居住的51街718號的旅館住處，全程被住宅區的監控拍攝下來；兩人隨後下車進入該旅館，不久後陳山姆離開。

但在數小時後的中午12時45分，陳山姆開著車重返現場，並戴著一個外科口罩擋臉，進入樓內一陣子後，再匆忙離開；兩天後的6月28日下午1時許，清潔人員在屋內發現李達額頭被射中兩槍，陳屍床上許久，沒人發現。

警方經調查後，將陳山姆列為主要嫌疑人，並找到他案發時所開的車輛進行搜查，發現一把藏在黑色塑膠袋的9毫米自動手槍，並與死者身上發現的子彈孔、以及房間的彈道證據吻合。

命案發生六天後，警方在甘迺迪國際機場(JFK)成功逮捕企圖潛逃的陳山姆，當時他正登記飛往加州；被捕後他遭控二級謀殺、二級非法持有武器等罪名，在法庭審理初期，他一直堅持不認罪。

布碌崙地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzales)指出，陳山姆在今年6月9日對二級謀殺罪名表示認罪，法官朱迪斯(Vincent Del Guidice)將其判處15年監禁。

蔣沙樂表示，「兇手冷血地『處決』死者，在其睡著時近距離朝臉上開兩槍，15年的監禁將確保兇手對他無情的謀殺負責」，他也感謝執法部門的效率，在陳山姆潛逃之前成功攔截，令其接受法律制裁。