佯裝送水工入室盜竊 皇后區、長島多位亞裔受害

一名男子佯裝送水工按門鈴，確認沒人在家後，破壞受害人家的門或窗後潛入。(警方提供)

皇后區 與長島 的亞裔 聚居區爆出模式竊案，一名男子佯裝送水工按門鈴，確認沒人在家後，破壞受害人家的門或窗潛入，期間使用無線網路干擾器切斷網路，阻止安保系統報警，還在屋內披床單爬行、掩蓋體貌特徵，盜走逾4萬元財物，其中至少兩戶華裔住家受損；警方近日公布嫌犯的照片，呼籲民眾提供線索。

影音來源：紐約市警提供

根據警方消息，這名嫌犯最早於7月24日上午12時4分，在皇后區格蘭屋斯(Glen Oaks)258街與83街的一棟民宅內作案，他潛入受害人的後院，先拆除地下室的玻璃，企圖從此進入時，被屋主發現，向不明方向逃逸。

一小時後，該嫌又到位於220街交92大道的一棟民宅，從一樓的側窗進入，偷走現金與價值3000元的財物後，逃之夭夭；警方指，嫌犯以相同手法，分別於7月29日與本月1日，分別在258街交81大道以及263街交80大道犯案。

根據警方，嫌犯17日下午2時45分再度犯案，他先佯裝送水工按門鈴，確認屋主不在家後，打破皇后村(Queens Villag)79大道交Langale街的一棟民宅的窗戶後，從中偷走了約3萬元的珠寶與8000元的名牌錢包後逃逸。

該男子先破壞受害人家的門或窗後潛入，然後使用無線網路干擾器強行切斷網路，試圖阻止安保系統報警。(取自ABC視頻截圖)

其中一起案件的受害人是南亞裔屋主艾哈邁德(Imran Ahmed)，他接受採訪時指，嫌犯進入他家時使用無線網路干擾器切斷網路，阻止安保系統報警，但作案視頻仍被監控錄像拍下，「我在下午2時30分收到家中的無線網路中斷的通知，但沒想太多」。

根據視頻，這名嫌犯先披白床單沿牆邊爬行，確定切斷網路後，立即前往二樓行竊，得手後用對講機呼叫「Tony」四聲，朝廚房方向搜尋財物時，無限網路恢復，安保系統報警，嫌犯沿原路逃走；他指，嫌犯偷走了他的現金與傳家寶首飾，「我們只離警局兩個街區，太可怕了」。

一名不願具名的格蘭屋斯受害人指，嫌犯進入他家後翻箱倒櫃，搜遍每一個角落，「他們看起來時間很多」；還有受害屋主指，她返回家中後，發現屋內一片狼藉，地上散落玻璃，錢與首飾都被偷走，顫抖著手報警。

警方公布的嫌犯照片顯示，這名男子皮膚較白，身形中等，戴黑帽與黑框眼鏡，作案時身穿藍白相間的T恤與黑褲子，呼籲民眾，若看到特徵類似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。