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紐約市警堅尼路查獲200萬假冒奢侈品 逮捕五人

記者張晨／紐約即時報導
市警堅尼路查獲200萬假冒奢侈品，五人被捕。(市警提供)
市警堅尼路查獲200萬假冒奢侈品，五人被捕。(市警提供)

紐約市警13日展開突擊執法行動並召開記者會，稱在曼哈頓下城堅尼路查獲了價值200萬美元的假冒商品，並逮捕了五名商販；從大牌手袋到籃球鞋、香水、手錶、皮帶、墨鏡等應有盡有。

當日查獲的假冒商品幾乎擠滿了位於中城的市警商販執法小組(The NYPD’s Peddler Enforcement Unit)辦公室，警員在之中清點貨物數量幾乎都很難挪動腳步。

本次突擊行動圍繞長期販賣假貨的堅尼路展開，由市警巡邏服務部(NYPD Patrol Service Bureau)領導，副警司格利(Benjamin Gurley)表示，這行動被稱為「包袋販行動」(Operation Bag Guys)，由當地社區的投訴推動，目的是防止為其他犯罪活動提供資金。

「我們還逮捕了五人，被逮捕的人被指控在市場上買賣假冒商品。有些人可能認為，這些假冒產品的受害者只有大牌時裝設計師和企業，但其實消費者才是這些假冒品的受害者。通過銷售這些商品所獲得的資金被用於推動全市的其他犯罪活動。」他說。

據警方消息，雖然這些商販的目標是遊客，但也有一些人大量購買這些假貨，然後在eBay等網上商店出售，他們都謊稱這些是真正的奢侈品，可以賣到數百甚至千元。

格利還表示，市警還聘請了受過專業培訓的奢侈品鑑定師來確定這些商品的真偽。

市警表示，打擊行動是為了確保當地民眾的生活質量；據調查相關人士透露，這些商品質量很差，所以無法分發給有需要的人，幾個月後將被統一銷毀。

「我們會繼續進行這類行動，繼續聽取社區意見；幾個月來，市民一直在呼籲採取這種行動，我們今天做到了。」格利說。

眾所周知，華埠的禮品店後倉庫經常是這些假冒商品的存放地；而就在一周前，華埠勿街49號的禮品店——順發集團貿易公司就在清晨遭市警撬門執法，但執法當天記者在現場看到，業主仍繼續營業，並無影響。

華埠勿街49號順發集團貿易公司此前遭市警撬門執法。(讀者提供)
華埠勿街49號順發集團貿易公司此前遭市警撬門執法。(讀者提供)

華埠 紐約市 曼哈頓

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