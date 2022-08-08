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公民李凱關押中國六年 家人促政府助歸

本報記者╱紐約報導
圖為李凱。(議員辦公室提供)
圖為李凱。(議員辦公室提供)

美國公民李凱(Kai Li，姓名皆音譯)自2016年至中國探親後，被當局以間諜罪關押在秘密監獄，至今未歸，每月只能與家人通話幾分鐘，身體每況愈下，家中負債累累，親友陷入絕望」；長島國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)日前致信拜登總統，要求美國政府協助他返家。

蘇奧齊致信拜登，要求政府介入被關押在中國上海市青浦監獄的公民李凱，幫助他早日返家；李凱的案件再次引起關注，李凱的兒子日前接受美國廣播新聞網(ABC News)採訪，講述李凱與其他被羈押親屬的遭遇。

李凱的兒子李哈利(Harrison Li)表示，59歲的父親自1989年起，居住在紐約長島，六年前至中國探親，參加奶奶的葬禮時，被中國當局以間諜罪名羈押至今，每月只允許與家人通話幾分鐘，生活陷入絕望。

因李凱被關押，李哈利指，家中負債累累，被迫關閉了經營的兩個加油站，「我對政府讓這種情形持續這麼久深感失望。」

蘇奧齊在聲明中指，李凱被關押的監獄條件惡劣，健康也每況愈下；李凱是聯合國認定的遭非法羈押的兩名公民中的一人，美國國務院也認定李凱是被「非法拘留」的三名公民之一，要求拜登立即介入。

根據「詹姆斯·佛利遺產基金會」(James W. Foley Legacy Foundation)，目前有至少67名美國公民被關押在海外，其中90%以錯誤的罪名定罪服刑；拜登近期簽署行政令，要求聯邦機構對涉嫌非法關押美國公民的國家，實施經濟制裁。

拜登 美國公民 監獄

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