法拉盛車窗被砸竊案激增 1個月至少20起

將汽車玻璃砸碎，盜竊車內財物案近日在法拉盛頻發。(李Kenny提供)

包括法拉盛 等地在內的皇后區，近月來車窗遭砸的竊案激增，嫌犯趁深夜砸碎汽車 玻璃，竊取車內財物甚至是車主的家中備用鑰匙，法拉盛修車廠的老闆反應，一月至少20位車主前來更換被砸碎的玻璃窗，每周均有五六起，近幾月，玻璃公司還將玻璃漲價，提醒民眾切勿將財物留在車內。

法拉盛汽車修理廠老闆、法拉盛民間巡邏隊副會長李Kenny日前在接受本報記者採訪時表示，他的修理廠以修車為主，平常僅有熟客過來修玻璃車窗，疫情以前，汽車玻璃被砸破情形十分少見，然而7月汽車類似竊案激增，僅他一家修理廠，每周均有五六位車主前來換玻璃，一月至少20起，車玻璃均是深夜被砸碎，到翌日才發現，車內的眼鏡、零錢、甚至是家中備用鑰匙被盜。

根據車主反應，法拉盛常見的案發地點為大學點 大道(College Point Blvd.)及王子街(Prince St.)之間、北方大道(Northern Blvd.)路段的大橋底下、大學點家得寶(Home Depot)周邊等行人較少地區，但也不乏停在家門口或路邊的竊案。

李Kenny表示，最近幾月，玻璃公司的玻璃窗也在漲價，通常配一扇車玻璃窗為250元，但最近卻漲到350元至450元，由於車險中的玻璃保險費(glass protection)需支付額外價才能加保，且車險的自付額(deductible)在1000元，為此車主仍需自掏腰包承擔損失。

近來法拉盛109分局、森林小丘和雷哥公園112分局也提醒，汽車竊案正在增加，兩分局及李Kenny提醒，勿將財物留在車內，將車儘量停在人流較多且明亮處，許多車主有將家中備用鑰匙留在車內的習慣，若竊賊發現家中地址，則有進一步至家中打劫的風險。