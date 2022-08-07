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專搶弱勢 青少年黨夥布碌崙地鐵站搶劫

記者顏潔恩／紐約報導
紐約市警通緝三名屢次在布碌崙地鐵站搶劫他人的青少年。(市警提供)
紐約市警通緝三名屢次在布碌崙地鐵站搶劫他人的青少年。(市警提供)

紐約市一群青少年黨夥於過去兩個月內，在布碌崙(布魯克林)涉及至少三宗地鐵搶劫案，受害者包括手無縛雞之力的女性及年長的男性；紐約市警日前發布消息，呼籲知情民眾提供線索。

警方消息指出，第一起案件發生於6月16日下午6時15分，在有多條地鐵途經的大西洋大道-巴克萊中心地鐵站(Atlantic Avenue-Barclays Center Station)內；64歲的男子在月台等待南向行駛的R車，其中一名青少年假裝詢問時間走上前，趁其不注意時搶走受害者放在背包的蘋果手機，價值1300元。

第二起案件發生於7月6日上午11時，一名37歲婦女在皇冠高地的Nostrand大道地鐵站上車，進入北向行駛的3號線列車內，一群青少年接著從她身後靠近，搶走她手中價值950元的蘋果手機後逃離現場。

三天後，一名24歲的女性在布碌崙下城Bergen街地鐵站搭乘2號線時，遭兩嫌包圍，對方搶走其手中的蘋果手機及背包；她向警方表示，背包內的私人物品價值60元，手機約1000元。

儘管蒙受損失，但無人在犯案過程中受傷；警方指出，涉案的青少年共有三人，年齡介於16至18歲，專門針對弱勢群體下手，呼籲通勤客在列車或月台上等車期間保持警惕，財不外露。

警方目前已對此展開調查，若民眾有任何線索，或是發現可疑人物，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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