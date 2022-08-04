割傷華婦手非裔嫌犯 才因紐約超市暴力盜竊獲釋

時報廣場割華婦手，非裔嫌犯才因法拉盛昌發超市暴力偷盜釋放。(市警提供)

曼哈頓 中城時報廣場地鐵站近日發生一起無故攻擊案件，一非洲裔男子從後用刀攻擊一買菜回家的華婦，造成其手臂割裂傷；而檢方表示，30歲的嫌犯伊萬(Anthony Evans)在犯下該案前才因在法拉盛昌發超市(SkyFoods)暴力盜竊被捕，但皇后區 的一名法官卻下令將其釋放。

影音來源：市警提供

根據法庭紀錄，7月22日伊萬涉嫌從昌發超市偷盜一包麵條被逮捕，案發時一名超市經理在監控錄像中發現了伊萬，當他試圖跟嫌犯對峙時，則反被打了耳光。

四天後，伊萬又走進了一家Walgreens藥店，盜竊多打啤酒後未付款走出了商店。

7月26日伊萬被警方逮捕，並因上述兩起案件遭到指控，其中包括毆打昌發超市經理而受到二級搶劫罪的指控，這被認為是暴力重罪；以及Walgreens藥店的輕竊罪(petty larceny)。

但就在一天後的27日，伊萬被皇后區法官強生(Denise Johnson)下令監督釋放(Supervised Release)。

就在其獲釋一周之後，這一砍人案就在曼哈頓7月31日早10時發生，一59歲的華裔受害者正拉著購物車在西42街附近的第七大道(Seventh Avenue)行走，突遭伊萬持壁紙刀從後攻擊。

根據市警公布的案發現場監控顯示，伊萬從受害華婦身後猛衝過來，竪直揚起手臂，騰空躍起，刺向受害者的右臂，之後逃離現場。

曼哈頓地區檢察官 辦公室表示，伊萬因犯有暴力重罪而獲釋，這是他們此次以20萬元保釋金關押他的理由之一；時報廣場的割手案也正在以可能的仇恨犯罪調查，除此之外，他還同時被控非法持有武器。

伊萬3日早於曼哈頓刑事法庭(Manhattan Criminal Court)受審，法官下令將其拘留，等待精神評估。

皇后區地區檢察官辦公室的一名發言人說，檢方在7月27日提審他時要求將保釋金定為5萬元。但強生執意將其釋放，且並沒有再設定保釋金額。