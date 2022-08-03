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74歲亞裔老婦 貝賽被撞命危

記者牟蘭／紐約報導
一名74歲的亞裔長者在26大道與Corporal Kennedy街道的交口，被撞命危。(取自谷歌地圖)
一名74歲的亞裔長者在26大道與Corporal Kennedy街道的交口，被撞命危。(取自谷歌地圖)

一名74歲的亞裔老婦日前在貝賽的十字路口，被一輛GMC休旅車撞傷，後送往醫院急救，至截稿前尚沒有度過危險期；紐約市警3日指，這起案件尚在調查中，沒有逮捕任何嫌犯。

根據警方消息，市警111分局於1日下午1時左右收到報案，指在26大道與Corporal Kennedy街道的交口發生車禍，一名74歲的亞裔長者躺在路口失去知覺，急救人員立即將老婦送往紐約長老會皇后醫院(NYPQ)救治，病情危重。

市警高速公路調查小組(NYPD Highway District's Collision Investigation Squad)調查指，一輛在十字路口向26大道轉向的麻州GMC休旅車，撞上了這名正在過馬路的長者；警方指，這名駕駛試圖避開行人時，又撞向了一輛正在等待紅燈的轎車。

警方消息顯示，這名涉嫌撞傷亞裔長者的司機是一名43歲的女性，另一輛被撞的轎車駕駛是一名63歲的男性，目前尚未逮捕任何人，案件仍在調查中。

警方呼籲，若有任何知情者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

亞裔 休旅 車禍

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