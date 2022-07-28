紐約布碌崙華男入住外州酒店遭歧視 姓氏被改成「Ching」

酒店員工在鍾杰米名字下方輸入「Ching」字眼。(abc7截圖)

據ABC7電視台報導，布碌崙 (布魯克林)一名擁有華裔 血統的男子指出，日前和女友入住賓州酒店遭到種族歧視 ；一名酒店男員工在說出他的華裔姓氏時發音怪異，當事者後來收到酒店發票，發現姓氏從原本的「Chung」輸入成帶有歧視含義的「Ching」，令他感到氣憤。

鍾杰米(Jamie Chung)和女友奧伯哈莫(Tierney Oberhammer)日前接受採訪表示，6月13日入住賓州York的萬豪酒店(Marriott)，前台接待員在確認信息時說著鍾杰米的名字，其中在唸出他的姓氏「Chung」時帶有一絲奇怪的發音。

「我覺得這就是個嘲諷」，鍾杰米說，他和女友深知對方在歧視他們，儘管感到冒犯，但兩人將當下的負面情緒壓抑作罷；但返回布碌崙後接收到酒店的發票，發現在鍾杰米的名字下方，接待員輸入兩個帶有歧視意味的「Ching」文字。

兩人忍無可忍採取行動，向酒店提出投訴；他們後來接到一名公司發言人的電話，指出接待員不小心犯下「書寫錯誤」，還說「自己也是有色人種，不是種族主義者。」

「這個道歉令人感到很不真誠」，該對情侶認為對方就是在「混淆現實(gaslighting)」，企圖把錯誤反怪罪在他們身上；「你覺得這真的只是錯別字嗎？他(員工)的態度根本就不是無心之過」，奧伯哈莫說道。

鍾杰米說，發言人承諾會對員工進行敏感性訓練(sensitivity training)，保證類似情況不會再出現，然後向他提供酒店積分，接著便不了了之；鍾杰米後來再撥電想跟進情況，但事發已一個多月，始終沒有消息，針對此事，萬豪酒店發言人尚未作出回應。