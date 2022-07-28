我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男團MIRROR演唱會巨屏掉落砸傷2人 1人昏迷指數3

與拜登通話 習近平：在台灣問題上「玩火必自焚」

紐約布碌崙華男入住外州酒店遭歧視 姓氏被改成「Ching」

記者顏潔恩／紐約報導
酒店員工在鍾杰米名字下方輸入「Ching」字眼。(abc7截圖)
酒店員工在鍾杰米名字下方輸入「Ching」字眼。(abc7截圖)

據ABC7電視台報導，布碌崙(布魯克林)一名擁有華裔血統的男子指出，日前和女友入住賓州酒店遭到種族歧視；一名酒店男員工在說出他的華裔姓氏時發音怪異，當事者後來收到酒店發票，發現姓氏從原本的「Chung」輸入成帶有歧視含義的「Ching」，令他感到氣憤。

鍾杰米(Jamie Chung)和女友奧伯哈莫(Tierney Oberhammer)日前接受採訪表示，6月13日入住賓州York的萬豪酒店(Marriott)，前台接待員在確認信息時說著鍾杰米的名字，其中在唸出他的姓氏「Chung」時帶有一絲奇怪的發音。

「我覺得這就是個嘲諷」，鍾杰米說，他和女友深知對方在歧視他們，儘管感到冒犯，但兩人將當下的負面情緒壓抑作罷；但返回布碌崙後接收到酒店的發票，發現在鍾杰米的名字下方，接待員輸入兩個帶有歧視意味的「Ching」文字。

兩人忍無可忍採取行動，向酒店提出投訴；他們後來接到一名公司發言人的電話，指出接待員不小心犯下「書寫錯誤」，還說「自己也是有色人種，不是種族主義者。」

「這個道歉令人感到很不真誠」，該對情侶認為對方就是在「混淆現實(gaslighting)」，企圖把錯誤反怪罪在他們身上；「你覺得這真的只是錯別字嗎？他(員工)的態度根本就不是無心之過」，奧伯哈莫說道。

鍾杰米說，發言人承諾會對員工進行敏感性訓練(sensitivity training)，保證類似情況不會再出現，然後向他提供酒店積分，接著便不了了之；鍾杰米後來再撥電想跟進情況，但事發已一個多月，始終沒有消息，針對此事，萬豪酒店發言人尚未作出回應。

鍾杰米與女友。(abc7截圖)
鍾杰米與女友。(abc7截圖)

種族歧視 布碌崙 華裔

上一則

奶酒帶你玩／一起摘桃子去吧

延伸閱讀

社區抗爭成功 布碌崙巴斯大道取消建遊民所

社區抗爭成功 布碌崙巴斯大道取消建遊民所

不支持同婚 賓州國會議員卻出席同志兒子婚禮

不支持同婚 賓州國會議員卻出席同志兒子婚禮
康尼島危險路口 終於裝設四向停車標誌

康尼島危險路口 終於裝設四向停車標誌
布碌崙電力維修 籲6社區減少耗能

布碌崙電力維修 籲6社區減少耗能
布碌崙南部公園 十多處陸續整修

布碌崙南部公園 十多處陸續整修

熱門新聞

紐約市布朗士區21日發生一起無故攻擊案件，一名35歲的男子正坐在車中與妻子交談，突遭19歲精神病嫌犯持刀捅入腹部，送醫後不治。(取自谷歌地圖)

精神病持刀伸進窗…紐約男坐車中當街遭捅死 妻驚駭目睹

2022-07-22 14:16
曼哈頓L線開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞，視頻社媒瘋傳。(視頻截圖)

紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳

2022-07-26 16:00
紐約經典早餐三明治受通貨膨脹影響漲價。（本報檔案照）

吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍

2022-07-27 13:00
一名華婦日前在飛龍超市購物後遭盜。(取自谷歌)

紐約華婦購物完去後車廂放東西 車內包包秒被偷

2022-07-23 21:14
兩名警察夜間在紐約州羅徹斯特遇伏，造成一死一傷。圖為警方蒐證人員翌日在現場取證。(美聯社)

紐約州2警巡邏遇襲1死1傷 受傷警為亞裔

2022-07-23 14:20
獲勝佳麗左五起： 亞軍曾宇茜、冠軍曾宇婷、季軍唐睿瓔，與選美會及嘉賓合影。(本報記者╱攝影)

華裔小姐選美 佛州姊妹獲冠亞軍

2022-07-25 07:19

超人氣

更多 >
失蹤近3個月 芝大中國留學生找到了 人在洛杉磯

失蹤近3個月 芝大中國留學生找到了 人在洛杉磯
中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截
白宮：拜習今早談了2小時17分 聚焦台灣議題

白宮：拜習今早談了2小時17分 聚焦台灣議題
最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成

最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成
田州華裔女斐濟蜜月遭夫殺害 遺體重創 只得火化送返美

田州華裔女斐濟蜜月遭夫殺害 遺體重創 只得火化送返美