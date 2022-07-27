專劫外賣郎…2嫌連續作案 搶餐盒、現金、手機

作案嫌犯之一。(市警局提供)

紐約市長島市 附近，近日接連發生兩起外賣郎搶劫案，兩位年輕的嫌犯持刀或鈍器，搶劫外賣郎的送餐盒、現金以及手機 ，市警27日公布嫌犯作案照片，呼籲民眾提供線索。

根據市警局，3日(周日)下午2時40分，在皇后區長島市弗農大道(Vernon Boulevard)近41大道的一棟居民樓內，兩嫌接近一名37歲的男性外賣郎，一名嫌犯持刀威脅，搶走了他的送餐外賣、90元現金及一部手機。

第二起搶劫案發生在翌日晚7時，在弗農大道近41大道、上述作案地點旁邊的一棟居民樓內，兩嫌接近一名42歲的男性外賣郎，一名嫌犯持鈍器威脅，搶走了他的送餐外賣、55元現金及一部手機。

市警27日公布嫌犯作案照片，其中一名男性嫌犯穿鮮黃色連帽衛衣，白色長褲並戴黑色口罩，另一名女性嫌犯穿戴有耐克(Nike)品牌標誌的黑色連帽衛衣及淺藍色破洞牛仔褲，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。