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越華難民辛勤一生 參加姪孫女生日會遇車禍殞命

記者牟蘭／紐約報導
列儂於今年5月21日晚11時08分左右涉嫌酒駕，撞上一輛載有一家六口的林肯休旅車，三名女性乘客被撞身亡。(納蘇郡警方提供)
列儂於今年5月21日晚11時08分左右涉嫌酒駕，撞上一輛載有一家六口的林肯休旅車，三名女性乘客被撞身亡。(納蘇郡警方提供)

68歲的越南華僑何華(Ho Hua，音譯)與弟妹以及姪女於今年5月，參加姪孫女的16歲生日派對，回家途中不幸被一名酒駕的男子撞擊她們乘坐的休旅車，三人不幸身亡，她的友人日前在線上籌款，紀念她從越南逃到美國，經營美甲店，辛勤一生，呼籲善心人士募款。

根據法院消息，22歲的列儂(Dante Lennon)於今年5月21日晚11時08分左右，涉嫌酒駕一輛賓士車在長島納蘇郡傑瑞柯大道(Jericho Turnpike)交第三大道的十字路口，撞上一輛載有一家六口的林肯休旅車，三名坐在後排的女性乘客被撞身亡；經逾兩個月的調查，大陪審團以嚴重車禍致死罪起訴被告。

列儂25日穿白T恤、黃褲子、梳雷鬼頭、戴口罩坐輪椅重新過堂，他在庭上對於嚴重車禍致死罪、酒駕、騷擾與誤殺的罪名均不認罪，他的代表律師要求降低被告42萬5000元的保釋金，但被助理檢察官以已提交更多證據為由拒絕；法官評估兩方說詞，未降低保釋金，下次上庭時間為9月13日。

助理檢察官翟紮(Katie Zizza)表示，受害人一家六口原本只是參加一場16歲的生日宴，卻在深夜遭遇悲劇車禍，會對她們的子孫後代造成連鎖反應，在庭上要求法官嚴懲被告的罪行。

法院消息顯示，三名被撞亡的女性分別為16歲少女的66歲奶奶盧馬琳(Marlene Luu，姓名皆音譯)、68歲的姨奶何華(Ho Hua)與41歲的姑姑阮秀(Tu Nguyen)；三人殞命後，何華的友人在線上悼念她，回顧她的辛勤一生。

據悉，何華在越南潘切市(Phan Thiết)長大，28歲時與她與丈夫以及四個子女為逃避戰亂，以難民的身分來美打拚，居住在皇后區；面對種族及對難民的歧視，何華一家始終沒有向生活低頭、辛勤奮鬥，經營一家美甲店，幾年前剛剛退休。

何華與弟妹盧馬琳以及姪女阮秀當晚參加姪孫女的生日派對，卻遭遇致命車禍，留下她的丈夫與九個子女；友人在網頁上指何華樂於助人且生活美滿，這場橫禍讓何家陷入悲痛，呼籲善心人士獻愛，目標款項是1萬5000元，網址是https://www.gofundme.com/f/hoa-ho-memorial-fundraiser。

長島酒醉駕駛在十字路口超速行駛，撞擊行經的華人家庭車輛。(現場錄像截圖)
長島酒醉駕駛在十字路口超速行駛，撞擊行經的華人家庭車輛。(現場錄像截圖)

車禍 越南 休旅

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