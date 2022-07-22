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布碌崙華女遭仇亞言論辱罵 警緝非裔男

記者顏潔恩／紐約報導
警方正通緝該名男子，呼籲民眾提供線索。(市警提供)
警方正通緝該名男子，呼籲民眾提供線索。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)市警69分局發布消息，一名華女日前遭一名陌生男子用反亞裔言論辱罵，接著差點被對方行竊；紐約市警仇恨犯罪小組(Hate Crimes Task Force)目前已介入調查，呼籲民眾提供線索。

消息指出，本月18日早晨8時45分許，在位於L大道交東92街處，一名男子跟蹤37歲的華女，並突然走近叫她「滾回你的國家」等仇亞言論；男子隨後嘗試把手伸入受害者的口袋，最終未盜竊任何物品，往不知名方向逃逸。

受害者不久後報警，指出並未受傷，案發前也未曾和嫌犯有任何的接觸；紐約市警仇恨犯罪小組目前已介入調查，並以企圖重竊案(Attempted Grand Larceny)通緝，據警方釋出的照片，嫌犯是一名年輕的非洲裔男子、捲髮，犯案時身穿白色上衣和灰色褲子。

警方目前已對此展開調查，若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

華女 紐約市 手機

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