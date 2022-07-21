非裔男N車上襲擊乘客 遭警通緝

該名男子涉嫌在列車上攻擊一名男子，警方呼籲民眾提供線索。(市警提供)

紐約市警21日發布消息，日前在華人經常搭乘的N線列車上發生一起攻擊案，一名男子因不明原因朝另名男性吐口水，接著抽出警棍(baton)暴力襲擊對方；警方正通緝 該名嫌犯，追查其犯案動機，呼籲知情民眾提供線索。

本月20日早上7時30分許，一輛開往康尼島方向的N車在要駛入漢密爾頓公園大道(Fort Hamilton Parkway)地鐵站 前，發生一起攻擊案；警方表示，嫌犯當時走近另一名41歲的男性，朝他臉上吐口水，受害者為了保護自己拿出手機 錄視頻，將嫌犯的樣貌給拍下。

嫌犯語帶威脅叫受害者不要拍他，一陣子後突然抽出一個具有伸縮性的警棍，瞄準受害者的右手臂和右腳狂打，最後還揍了其一拳；受害者在漢密爾頓公園大道地鐵站下車，嫌犯則繼續搭乘，不確定在哪個站下車，受害者隨後被帶到當地醫院治療，無性命危險。

轄管當地的市警68分局、34捷運局目前通緝此人，根據照片，嫌犯是一名身材碩大的非洲裔男子，犯案時身穿黑色襯衣、深色褲子，戴著墨鏡、斜背包，警方還在追查他的犯案動機。

若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。